Microsoft Surface Book 3: des problèmes avec le fiche Jack

Après le problème de fissuration de l’écran avec Surface Laptop 3, des rapports indiquent que certains propriétaires de Surface Book 3 ont des problèmes avec la prise casque de leurs appareils.

Il existe de nombreux rapports sur le Web sur cette question. Dans un fil publié sur le forum de réponse de Microsoft, les utilisateurs signalent qu’ils entendent un bourdonnement dans un casque filaire branché sur la prise 3,5 mm du Surface Book 3.

Il semble que les propriétaires de Surface Book 3 subissent un bourdonnement ou un cliquetis provenant de la prise casque de l’appareil phare premium, quel que soit le volume de lecture.

Selon les rapports, le bourdonnement ou le cliquetis pourrait être entendu lorsque les utilisateurs jouent de la musique et le bourdonnement s’arrêterait après une minute de lecture. Il redémarre lorsque les utilisateurs interrompent ou reprennent la piste.

«J’ai acheté quatre Surface Book 3 (13,5 pouces), Core i7, 16 Go, 256 SSD. À l’exception du premier qui a un léger problème d’écran, les trois autres ont le problème de bourdonnement de la prise casque. Je suis sûr que c’est un problème lié à la fabrication de matériel. C’est vraiment décevant quand on compare le prix avec sa qualité », a noté un utilisateur frustré.

Un modérateur de la communauté Microsoft a répondu à un utilisateur sur son propre forum, mais la société n’a pas encore publié d’explication ni de solution pour résoudre le problème.

