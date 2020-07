Google a fait sa meilleure acquisition il y a 15 ans: pouvez-vous deviner de quoi il s’agissait?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

En 2005, tout le monde pensait que Google n’était qu’une autre entreprise de recherche financée par la publicité. Cependant, il y a 15 ans aujourd’hui, le 11 juillet de la même année, la société a discrètement (et à moindre coût) fait ce que nous pensons être sa meilleure acquisition à ce jour. Il a acheté une petite start-up appelée Android.

Bien sûr, nous savons tous que l’accord a été un grand succès – ce site Web n’existerait pas s’il ne l’était pas. En utilisant les compétences de ses nouveaux membres de l’équipe Android, Google a passé les trois prochaines années à développer un système d’exploitation pour les appareils mobiles. Cela a culminé avec le lancement de la première version publique d’Android en 2008, sortie sur le T-Mobile G1 / HTC Dream.

Aujourd’hui, Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde dans une large mesure. Les dernières estimations de la firme de recherche Statista affirment qu’Android a été utilisé dans 74,13% de tous les nouveaux smartphones en décembre 2019. Android a également battu des concurrents plus établis comme Microsoft Windows Phone (et Windows Mobile), Nokia Symbian et plus particulièrement BlackBerry.

En mai 2019, Google a révélé qu’il y avait plus de 2,5 milliards d’utilisateurs Android actifs par mois, et ce nombre a probablement augmenté depuis. Outre les smartphones, Android est utilisé dans les montres intelligentes, les tablettes, les téléviseurs intelligents, etc. Plus important encore, le lancement d’Android a aidé Google à devenir l’une des entreprises les plus grandes et les plus influentes au monde.

Cependant, ce n’était pas facile de naviguer tout le temps pour Android.

Google achète Android: une histoire

Google a acheté Android à une société autonome appelée Android Inc. Il a été fondé quelques années avant que Google ne l’achète, au premier semestre de 2003. Le cofondateur le plus connu de la société Palo Alto était Andy Rubin, qui avait auparavant travaillé pour des entreprises comme MSN et Apple. C’est chez Apple que Rubin aurait obtenu le surnom «Android» lorsque ses collègues ont remarqué son propre amour des robots.

En 1999, Rubin a aidé à former la société Danger, qui a lancé l’un des premiers proto-smartphones, le Danger Hiptop (rebaptisé Sidekick lorsque T-Mobile l’a vendu en 2002). Rubin a ensuite quitté Danger en 2003 pour aider à former Android, avec les autres co-fondateurs Rich Miner, Nick Sears et Chris White.

L’idée originale de l’entreprise était de créer un système d’exploitation pour les appareils photo numériques (en savoir plus à ce sujet ci-dessous) et c’est ainsi que le système d’exploitation Android a été initialement présenté aux premiers investisseurs. Cela a rapidement changé, alors que le marché des appareils photo numériques autonomes diminuait, les consommateurs les ayant abandonnés pour les téléphones portables. Rubin et l’équipe ont décidé de changer d’orientation et de créer un système d’exploitation open source pour les téléphones.

Cependant, pendant un certain temps, cela ressemblait à Android, car une entreprise était sur le point de fermer complètement. Au plus bas, Rubin a dû demander à un ami, l’investisseur Steve Perlman, de l’argent supplémentaire. Perlman s’est en fait rendu dans une banque et a retiré 10 000 $ en espèces, qu’il a remis directement à Rubin. Le lendemain de cette transaction en espèces, Rubin a câblé une somme inconnue d’argent supplémentaire à Android pour continuer.

En fin de compte, c’est tout Android Inc. nécessaire pour survivre avant son prochain accord. Google a demandé à rencontrer les cofondateurs d’Android en janvier 2005 pour voir s’ils pouvaient aider l’entreprise.

Lors d’une deuxième réunion plus tard cette année-là, les cofondateurs d’Android ont présenté un prototype de leur système d’exploitation mobile à Larry Page et Sergey Brin de Google. C’était apparemment assez bon car Google a rapidement proposé d’acquérir Android. Pour combien Google a-t-il acheté Android? Les documents officiels indiquent qu’il ne s’agissait que de 50 millions de dollars.

Quant à savoir pourquoi Google a décidé d’acheter Android, il est probable que Page et Brin pensaient qu’un système d’exploitation mobile aiderait considérablement à développer ses activités de recherche et de publicité de base bien au-delà de sa plate-forme PC à l’époque.

L’équipe Android a officiellement déménagé sur le campus de Google à Mountain View, en Californie, le 11 juillet 2005. Ce jour est considéré comme la date officielle de l’acquisition d’Android par Google. Cependant, la nouvelle de l’achat d’Android par Google n’est devenue publique que quelques semaines plus tard, en août 2005.

Pourquoi Google a acheté Android était sa meilleure acquisition

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Les 50 millions de dollars dépensés par Google pour acheter Android sont minimes par rapport à ses acquisitions au cours des 15 années qui ont suivi. En fait, la société n’a dépensé que 130 millions de dollars pour acheter des sociétés en 2005. En comparaison, un peu plus d’un an plus tard, Google a dépensé 1,65 milliard de dollars pour acquérir YouTube. Il y avait beaucoup de débats sur la question de savoir si YouTube en valait la peine à l’époque, mais c’est certainement rentable maintenant, même si Android a en fait encore plus de succès.

Cependant, certaines des autres acquisitions de Google n’ont pas eu autant de succès. L’achat massif de 12,5 milliards de dollars de Motorola en 2011 est souvent cité comme l’un des plus gros faux pas de Google, le géant de la recherche vendant la société à Lenovo pour seulement 2,9 milliards de dollars un peu plus de trois ans plus tard. Il vous suffit également de regarder certaines des parcelles du Google Graveyard pour voir plusieurs exemples d’achats qui ont mal tourné.

Certains autres achats de Google pourraient toujours être considérés comme des travaux en cours. Nest Labs, que Google a acheté pour 3,2 milliards de dollars en 2014, a été lent à décoller, mais avec la décision de regrouper les appareils Google et Nest sous une seule marque, il y a clairement de grands projets à venir. Il y a aussi l’achat prévu de Fitbit par la société pour 2,1 milliards de dollars. Qui sait ce qui en résultera – une montre Pixel peut-être?

Cependant, il est hautement improbable que Google obtienne un meilleur retour sur investissement qu’avec Android. Bien que la société continuera sans aucun doute à acheter et à investir dans d’autres sociétés, il est vraiment impossible de déterminer l’ampleur de la victoire de cette startup de 50 millions de dollars.

Quinze ans plus tard, qu’en pensez-vous? L’achat d’Android par Google était-il simplement une grande acquisition, ou la plus importante de l’industrie technologique en général? Faites le nous savoir dans les commentaires.