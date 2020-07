Amparo Larrañaga signe pour «Los hombres de Paco» avec un rôle de premier plan

Toute nouvelle concernant le retour de « Los hombres de Paco » est une source de joie pour tous les fans de la série qui attendent avec impatience les nouveaux chapitres. D’abord, on savait qu’ils travaillaient sur le projet, après que Paco Tous continuerait à diriger, plus tard les noms de la distribution mythique ont été confirmés et maintenant de nouveaux ajouts commencent à être dévoilés.

Amparo Larrañaga

L’actrice Amparo Larrañaga a été la dernière à rejoindre ce projet, comme le rapporte Yotele, en supposant son retour sur le petit écran depuis qu’elle a joué dans «MIR» de 2007 à 2009. Depuis, elle s’est davantage concentrée sur le théâtre et avoir garé la télévision en attendant un projet qui l’excitait, comme c’est le cas de cette série d’Antena 3 et Globomedia.

Bien que peu de détails sur son personnage soient encore connus, Larrañaga jouera un officier de police qui entretient une relation très spéciale avec Paco, bien que les deux se heurteront constamment car ils sont très différents. Au poste de police, il travaillera aux côtés d’autres acteurs déjà confirmés tels que Carlos Santos, Pepón Nieto, Neus Sanz et les collaborations de Michelle Jenner et Hugo Silva.

La carrière télévisuelle d’Amparo Larrañaga

Depuis ses débuts sur le petit écran en 1983 avec ‘Anillos de oro’, Larrañaga a construit une carrière télévisuelle importante en participant à de nombreuses fictions telles que ‘Fragmentos de interior’, ‘Segunda Enseñanza’, ‘Media Orange’, ‘Middle Class’ , ‘Neighbours’, ‘Terre-Neuve’, ‘composé et sans petit ami’ ou ‘Enfin seul’ jusqu’à ce que le rôle de Laura Maseras dans ‘Periodistas’ soit venu en 1998. Plus tard, il y aurait des participations spécifiques dans «Seven lives» ou «Central Hospital» et des personnages fixes dans «Out of control» et «MIR».