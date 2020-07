Bugsnax Dev partage les avantages de la rétroaction haptique DualSense

Bugsnax Le développeur Phil Tibitoski a déclaré que les commentaires haptiques du DualSense permettront aux joueurs de sentir la différence entre les terrains en jeu et la météo.

S’adressant à IGN, Tibitoski a déclaré que bien que les fonctionnalités de vibration et de grondement des générations précédentes aient été immersives, la rétroaction haptique fait passer les choses au niveau supérieur. Il expliqua:

Auparavant sur à peu près n’importe quelle console qui a des vibrations ou des grondements, c’est une fonctionnalité intéressante qui peut parfois rendre les choses plus immersives, mais je n’ai rien ressenti d’aussi complexe et sensible que les commentaires haptiques du DualSense. Dans notre jeu, être à la première personne, courir sur un terrain différent, sauter dans et hors de l’eau ou courir dans bugsnax, vous pouvez sentir la différence entre courir sur l’herbe et courir dans l’eau contre courir sur le sable ou la neige. Il y a du temps dans notre jeu et s’il y a un orage et des choses de cette nature, vous pouvez sentir d’où vient le son à travers la vibration.