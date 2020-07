Tinet Rubira assure la continuité de «Operación Triunfo»

Une fois l’édition de «OT 2020» terminée, Tinet Rubira s’est entretenu avec FormulaTV pour faire le point et dire les premiers détails de ce que pourrait être l’avenir du format sans télévision linéaire. « Si nous vivions maintenant un moment économique normal, sans pandémie, dans un an le marché numérique serait suffisamment mature pour faire un montage «OT» sans avoir à avoir une télévision linéaire « , a-t-il alors assuré.

Tinet Rubira, dans l’un des castings de ‘OT 2020’

Maintenant un utilisateur Twitter Il a demandé à Rubira de confirmer si « il y aura ‘OT 2021′, ’22’ ou ’23′ ». Et il ajoute: « Vous savez que ce n’est pas une émission de téléréalité, ou oui, c’est bien plus que cela. Avec vous dites » oui « , je suis satisfait. Merci pour tout ce que vous avez fait pour beaucoup de gens qui, comme moi, m’ont donné la vie » Le directeur de Gestmusic n’a pas hésité à répondre à ce fan, qui a sûrement été une joie.

« Qu’il y en aura plus, c’est sûr », publie Rubira rassurant les adeptes mais précise que l’année où la prochaine édition arrive n’est pas encore claire: « Les dates n’ont pas encore été décidées ». Pour l’instant, nous devrons attendre le moment et le comment, bien qu’il ait déjà déclaré dans l’interview de FormulaTV que « le marché sait parfaitement que le format devrait être sur TVE ».

Retournerez-vous à TVE?

« Le secteur connaît le potentiel de la partie numérique et TVE le sait aussi. Chaque fois qu’il y a ‘OT’, votre monde numérique est révolutionné« reconnaît Rubira, qui ne connaît toujours pas la décision de l’entité publique de conserver ou non le format sur la grille. Combien doivent-ils désormais évaluer » si l’investissement d’argent, qui est important, compense ces résultats. « Cependant, « Operación Triunfo » trouvera sa place: « Si dans un an ou un an et demi, » OT « n’est pas dans La 1, je vous assure qu’au niveau numérique, nous allons faire quelque chose de puissant. Bien sûr, je le vois. «