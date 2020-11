Giovane Elber voit Robert Lewandowski comme le meilleur joueur du monde

Robert Lewandowski efface tout avec le FC Bayern et remporte également un prix après l’autre. Pour l’ex-star du Bayern Giovane Elber, le Polonais est de toute façon le meilleur joueur du monde. Serge Gnabry révèle pourquoi ses coéquipiers le taquinent de temps en temps. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern Munich.

FC Bayern: Elber voit Lewandowski comme le meilleur joueur du monde

Giovane Elber a félicité Robert Lewandowski pour le trèfle vert. Pour l’ancien attaquant du Bayern, le Polonais était « le meilleur joueur du monde » la saison dernière: « Aucun Messi, Ronaldo, Neymar et Mbappe n’ont pu suivre », a déclaré Elber. Journal de Stuttgart.

Et même dans la saison après le triple, Elber ne voit aucun signe d’usure ou de sensation de satiété chez Lewandowski. Il n’est « pas satisfait de ce qu’il a déjà gagné. C’est exactement ce que vous apprenez au FC Bayern: qu’il ne faut pas rester assis quand on a atteint un objectif; que la prochaine saison repartira de zéro et les anciens gains ». ne compte plus. «

Lewandowski a remporté cinq titres avec le FC Bayern la saison dernière et a également remporté des prix individuels tels que l’Allemagne et le footballeur européen de l’année. Le Polonais est également dans la sélection des onze derniers à l’élection du footballeur mondial. Seulement il n’a pas remporté le Ballon d’Or, cette fois l’honneur n’a pas été donné en raison de la pandémie.

Elber a joué pour le Bayern entre 1997 et 2003 et a été le meilleur buteur de Munich lors de sa dernière saison. Lewandowski a déjà pris le canon à quatre reprises sous le maillot du Bayern.

FC Bayern: Gnabry est taquiné à cause de son style de mode

Serge Gnabry se démarque non seulement sur le terrain, mais aussi hors. La raison en est son style vestimentaire parfois extravagant, que ses coéquipiers ne manquent pas. « Il y a souvent des dictons parce que ce sont souvent des choses que certains n’osent pas porter. Au final, cependant, vous n’en faites que quelques blagues », a révélé Gnabry dans une interview avec Dans le style.

Même quand il y a des critiques sur son style, le jeune de 25 ans fait toujours son truc: « Bien sûr, tu t’inquiètes quand tu entends quelque chose de négatif. Mais au final j’ai décidé de porter ce que je veux. Je me sens eh bien, c’est pourquoi les opinions négatives ne m’enlèvent pas cela. «

La raison pour laquelle Gnabry ne prend pas à cœur de telles critiques s’explique par le fait qu’il est en paix avec lui-même. « Je pense que j’ai toujours eu un bon niveau de confiance en moi », dit-il. « C’est pourquoi je ne mets pas trop l’accent sur les opinions des autres sur mon apparence. »

Gnabry en est actuellement à sa troisième saison à Munich, et le joueur de 25 ans a disputé exactement 100 matchs de compétition dans lesquels il a marqué 40 buts et 24 passes décisives.

FC Bayern: Nianzou a encore besoin de temps

Le week-end dernier, Tanguy Nianzou était en Bundesliga pour la première fois contre Brême, mais ce n’était pas suffisant pour jouer. On peut au moins se demander si cela sera compensé samedi contre Stuttgart. Lors de la conférence de presse de vendredi, l’entraîneur Hansi Flick a continué d’encourager la patience envers le nouveau venu de Paris.

« Il n’est pas à 100 pour cent. Il ne peut pas l’être parce qu’il n’a tout simplement pas la pratique du jeu, le rythme du jeu », a expliqué Flick. Que le joueur de 18 ans ait un grand potentiel est incontesté: « C’est un joueur de bonne qualité. Un jeune joueur qui est certainement très capable de se développer. »

Le défenseur central est passé du Paris Saint-Germain à Munich lors d’un transfert gratuit cet été. Pour la première équipe du PSG, le jeune avait disputé 13 matchs de compétition et marqué trois buts.

