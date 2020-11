«  Bon compagnon de compétences  »: Virat Kohli répond à Harry Kane, dit qu’il peut être le «  batteur contre-attaquant  » de RCB – Cricket

in

Le capitaine de l’Inde et des Royal Challengers Bangalore a répondu samedi au footballeur vedette anglais Harry Kane et a applaudi ses talents de frappeur. Kane, qui est considéré comme l’un des meilleurs attaquants actuels de la Premier League, a partagé vendredi une vidéo sur Twitter dans laquelle il a présenté ses talents de frappeur. En légende, l’attaquant de Tottenham a demandé à Kohli s’il avait une place pour lui dans l’équipe RCB la saison prochaine.

«J’ai un match gagnant en T20, je pense. «Toutes les places pour @RCBTweets dans le @IPL la saison prochaine @imVkohli ??», écrit-il.

Kohli a retweeté la vidéo et, en réponse, il a déclaré que Kane pourrait être l’un des batteurs contre-attaquants de RCB. «Haha bon compagnon de compétences. Peut-être pouvons-nous vous faire entrer en tant que batteur contre-attaquant », a répondu Kohli.

Dans la vidéo, le gardien anglais Joe Hart a été vu jouer au bowling à Harry Kane alors qu’il continuait à marquer des points. Kane a failli être rattrapé par une autre star anglaise Dele Alli, mais la capture a été abandonnée et Kane a été vu en train de célébrer dans la vidéo.

RCB a également répondu à la vidéo et a suggéré à Kane son maillot no. «Jersey no. 10, fera @HKane », a écrit la franchise dans un tweet.

Au cours de la saison de football en cours, Kane a battu 7 buts en 9 matchs de Premier League pour son club Tottenham, et il a également marqué un but pour le club en Europa League. Tottenham de Kane est actuellement placé en tête du classement de la Premier League avec 20 points, et l’attaquant dynamique a été un joueur clé pour le club jusqu’à présent dans la saison 2020-2021, un peu comme toutes les autres saisons.

Pendant ce temps, Tottenham affrontera Chelsea ce dimanche en Premier League dans ce qui promet d’être un cracker d’un match.