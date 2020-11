Bella Robertson et Jacob Mayo sont-ils fiancés? La star de Duck Dynasty révèle des nouvelles sur Instagram! – .

in

La star de Duck Dynasty Bella Robertson est fiancée à son petit ami Jacob Mayo, et la nouvelle a été annoncée sur Instagram.

A seulement 18 ans, la plus jeune fille de Willie et Korie Robertson vient de se fiancer à son petit ami de six mois.

Sa sœur Sadie a documenté la soirée de la proposition avec une adorable série d’histoires Instagram, révélant la nouvelle de l’engagement au monde.

Bella a ensuite suivi avec sa propre annonce Instagram, et il semble qu’elle soit totalement obsédée par son nouveau fiancé Jacob Mayo.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Sadie Robertson révèle que Bella est engagée dans l’histoire Instagram

La sœur de Bella Robertson, Sadie, s’est rendue vendredi 27 novembre sur son compte Instagram de quatre millions d’abonnés pour révéler de très grandes nouvelles. Bella vient de se fiancer avec son petit ami Jacob Mayo!

Elle a filmé l’heureux couple alors qu’ils franchissaient la porte, vraisemblablement juste après qu’il ait posé la question. En arrière-plan, vous pouvez entendre Sadie et beaucoup d’autres personnes hurler et applaudir d’excitation, et Bella se couvrit les yeux sous le choc.

La vidéo a été publiée sur son histoire Instagram avec la légende « engagé » avec des tas d’émojis en forme d’anneau et de cœur. Elle a également tagué Bella et Jacob dans la vidéo.

Histoire Instagram de @legitsadierob

Après cela, Sadie a continué à publier d’adorables photos et vidéos de Bella et Jacob célébrant leurs fiançailles avec toute leur famille et leurs amis.

Histoire Instagram de @legitsadierob

Elle a même posté une photo de la bague, un diamant éblouissant en forme de poire, et elle a légendé l’image: «Oh honeyyy».

Histoire Instagram de @legitsadierob

Bella Robertson annonce la nouvelle sur son propre Instagram

Quelques heures après que sa sœur a annoncé la grande nouvelle sur son histoire Instagram, Bella a consulté son propre flux Instagram pour confirmer qu’elle et Jacob étaient fiancés.

Elle a posté une image en noir et blanc qui semblait avoir été prise dans un photomaton, avec un texte disant «elle a dit oui!», «Bella et Jacob» et «#MarryMeMayo».

Dans la légende, elle a écrit:

«J’étais reconnaissant pour vous hier, je suis reconnaissant pour vous aujourd’hui, et maintenant je peux être reconnaissant pour vous pour le reste de ma vie! Je suis époustouflé par la bonté et la grâce de Dieu. @jacobdmayo marions-nous !! Je t’aime pour toujours. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qui est Jacob Mayo?

Bella Robertson s’est fiancée à son petit ami Jacob Mayo, un joueur de baseball de 21 ans de Los Angeles. Le couple ne se fréquentait que depuis six mois.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, Addison Rae trompe les fans avec un faux code Fortnite – un tweet blague était un clin d’œil au joueur professionnel Astrend!