Flick-PK avant le match de Stuttgart aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Après de grands triomphes au Real Madrid et au Liverpool FC, Xabi Alonso a également connu un franc succès lors de son passage au Bayern avec trois championnats et une victoire en coupe. Aujourd’hui, il fête ses 39 ans.

Avec Suarez, De Bruyne ou Hazard, certaines grandes stars étaient apparemment en tête de liste de Pep Guardiola quand il entraînait le FCB. Au lieu de cela, il a amené l’un ou l’autre grand nom à Munich en plus d’Alonso.

MARIO GÖTZE – venu du BVB en juillet 2013 pour 37 millions d’euros: 60 points de buteur en 114 matchs – les chiffres étaient justes. Néanmoins, il n’a jamais pu s’appuyer sur ses meilleures performances à Dortmund, est revenu trois ans plus tard et joue maintenant pour le PSV.

JAN KIRCHHOFF – est venu de Mayence 05 lors d’un transfert gratuit en juillet 2013: le défenseur central n’a disputé que douze matchs pour le FCB, six mois plus tard, il a été attribué à S04. Souvent, les blessures le font reculer. Aujourd’hui en 3e division à Uerdingen.

THIAGO – est venu en juillet 2013 pour 25 millions d’euros du FC Barcelone: ​​ »Thiago ou rien » – avec cette déclaration, Guardiola a clairement indiqué à quel point il tenait à son engagement. Malgré ses compétences exceptionnelles, il était souvent controversé et joue maintenant pour Jürgen Klopp.

ROBERT LEWANDOWSKI – est sorti du BVB en juillet 2014: une fois de plus, le FCB, au grand dam de ses rivaux de longue date au BVB, a été un coup de chance d’un point de vue sportif: il a été meilleur buteur cinq fois et a marqué 259 fois.

JUAN BERNAT – est venu du Valencia CF en juillet 2014 pour dix millions d’euros: il a montré de solides performances en tenue du Bayern, mais on se souvient principalement d’Uli Hoeneß, qui l’a accusé de jouer « une merde ». Habituellement fixé au PSG.

PEPE REINA – est venu du Liverpool FC en août 2014 pour trois millions d’euros: Reina a été assise sur le banc derrière Manuel Neuer pendant un an et a été utilisée trois fois. Puis il a déménagé à Naples à la recherche d’un entraînement de match et a été remplacé par Sven Ulreich.