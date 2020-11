Cette explosion de bateau de Lord Mountbatten s’est-elle vraiment produite?

(Cet article contient quelques spoilers pour la première de la saison 4 de «The Crown» sur Netflix.)

Quatre saisons après, nous savons que «The Crown» ne craint pas les tragédies et les menaces dramatiques, surtout en ce qui concerne la famille royale – c’est en fait un peu le tout avec cette émission. Et cette saison s’est ouverte en beauté – littéralement. Dans la première de la saison, Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten (autrement connu sous le nom de Lord Mountbatten et le cousin de la reine Elizabeth) est tué par une bombe qui a été posée dans son bateau de pêche par l’armée républicaine irlandaise provisoire – mieux connue généralement sous le nom de l’IRA – en 1979.

L’épisode nous montre une journée d’été par ailleurs sereine en août, un jour où Lord Mountbatten (Charles Dance) a décidé de prendre un bateau pour pêcher avec plusieurs membres de la famille, dont sa fille, son gendre et ses petits-fils. Il ne sait pas qu’un membre provisoire de l’armée républicaine irlandaise nommé Thomas McMahon a posé une bombe radiocommandée sur le bateau, et «The Crown» saute entre Charles pêchant, le tir du prince Philip (Tobias Menzies) et la reine (Olivia Colman) à Balmoral avant de montrer l’explosion du bateau de Lord Mountbatten.

C’est sans aucun doute une façon choquante de commencer une saison, et cela donne le ton à la violence politique et familiale que nous verrons lors des prochains épisodes de «The Crown». Mais à quel point la mort de Lord Mountbatten était-elle réelle et combien a-t-il été joué pour le plaisir d’un drame télévisé flashy?

En fait, beaucoup de ce que vous avez vu était réel. L’IRA provisoire a vraiment tué Lord Mountbatten – avec la belle-mère de sa fille, son petit-fils Nicholas et un jeune membre d’équipage nommé Paul – avec une bombe posée sur son bateau de pêche. Andrew Lownie, auteur de «The Mountbattens: Leurs vies et leurs amours», a décrit l’incident du 27 août 1979 comme «cinquante livres de gélignite ont explosé, envoyant en l’air des averses de bois, de métal, de coussins, de gilets de sauvetage et de chaussures. Puis, il y a eu un silence mortel.

Bien que l’assassinat ait été un choc, il n’était pas surprenant qu’il ait été visé. Il était proche de la famille royale, servant de mentor au prince Charles et à l’un de leurs membres les plus aimés. Il était également considéré comme une cible facile, car il refusait tout accord de sécurité dans la ville irlandaise dans laquelle il passait régulièrement ses vacances. L’IRA le considérait essentiellement comme une cible facile.

Mais son assassinat n’était qu’une partie de ce qui s’est avéré être l’un des jours les plus meurtriers de The Troubles, la période d’environ 30 ans de violence sectaire et politique en Irlande du Nord commençant à la fin des années 60 et se terminant avec les accords du Vendredi saint de 1998. Quelques heures à peine après avoir tué Mountbatten, l’IRA a tendu une embuscade à un convoi de l’armée britannique près de la ville de Warrenpoint en Irlande du Nord, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Irlande. En utilisant deux bombes – dont l’une était programmée pour affecter les renforts entrants – le groupe a tué 18 soldats britanniques et en a blessé 20 autres. Deux civils ont également été tués par les forces britanniques échangeant des tirs de l’autre côté de la frontière avec des guérilleros provisoires de l’IRA.

Comme le montre «The Crown», les attentats ont eu d’énormes conséquences politiques pour l’Angleterre, en particulier le durcissement du premier ministre nouvellement élu Margaret Thatcher contre l’IRA et la poussant à adopter l’idée de traiter ses membres comme des criminels. C’est quelque chose que «The Crown» traite plus tard dans la saison.

Il s’agit de «The Crown», et il y aura toujours des moments où le drame est accentué pour notre plaisir visuel. Mais dans ce cas, la tragédie qui met en place la saison 4 est à peu près aussi réelle qu’elle l’est dans les livres d’histoire.