Finale de la Ligue des champions le 22 ou 23 août à Lisbonne

Francfort manque apparemment la Ligue des champions, mais le dernier tournoi de la Ligue Europa doit avoir lieu en Allemagne. le image-Newspaper et Sky Sport Italia Vendredi, l’UEFA avait prévu de mettre fin aux compétitions de Coupe d’Europe actuellement interrompues.

Le tournoi final de la Ligue des champions se multiplie donc à Lisbonne, la finale se disputera le 22 ou 23 août à l’Estadio da Luz. Francfort et ses environs, jusqu’à Mayence et Sinsheim, étaient également candidats à l’événement.

Selon l’image, la Rhénanie du Nord-Westphalie avec les sites de Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Duisburg, d’autre part, remportera le tournoi final de la Ligue Europa. L’UEFA n’a pas commenté les rapports de demande du SID et a renvoyé à la réunion du Comité exécutif des 17 et 18 juin.

FC Bayern: 8es de finale retour les 8 ou 9 août

Pour le champion du record allemand du Bayern Munich, cela pourrait déjà être sérieux le 8 ou 9 août avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (match aller: 3: 0). Le RB Leipzig est déjà qualifié pour les quarts de finale.

À partir des huitièmes de finale, les vainqueurs du système à élimination directe (tous deux sans match retour) devraient être déterminés à la fois en première classe et en Ligue Europa. Du point de vue allemand, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg et Eintracht Frankfurt sont toujours représentés en Ligue Europa.

La finale des deux compétitions avait en fait été décernée à Istanbul (Ligue des champions) et à Gdansk (Ligue Europa), mais la pandémie de coronavirus a contrecarré les plans de l’UEFA. Selon Sky Sport Italia, la Ligue des champions féminine se terminera également sous la forme d’un tournoi final en Espagne, et la Supercoupe d’Europe masculine aura lieu à Budapest.