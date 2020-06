La Ford Endeavour modifiée ressemble à un Monster Truck avec des roues de 20 pouces

Cette Ford Endeavour modifiée, mieux connue sous le nom de Predator, reçoit d’énormes roues en alliage de 20 pouces. Aucune performance mais juste des améliorations de suspension.

Ford Endeavour est déjà un gros monstre et le rendre encore plus grand que quelque chose d’unique mais effrayant. Avec sa longueur de près de 5 mètres et sa hauteur de 1,8 mètre, il domine la plupart des SUV du marché. Voici un Endeavour modifié qui est beaucoup plus grand que celui ordinaire, en particulier avec ces roues de monstres.

Le Predator roule sur des jantes Monster 20J 10 pouces enveloppées de caoutchouc Goodrich MT 35X12.5X20. Ces roues le font ressembler à un camion monstre que vous pouvez utiliser pour écraser de petits véhicules. Tellement amusant! Il y a certains inconvénients à ces grosses roues comme vous ne pouvez pas aller à grande vitesse et le rayon de braquage est plus grand, mais les avantages sont bien plus.

De plus, il dispose d’un kit de levage de 7 pouces, d’un monotube robuste avec réservoir d’azote avec réglage en 12 étapes, d’un kit de carrosserie Raptor X, d’un capot en carbone et d’un tuba MCC Ranger. Cela aidera la Ford Endeavour à faire du tout-terrain hardcore. Le kit de suspension réglable en 12 étapes est l’une des meilleures choses que nous pouvons acheter pour un tout-terrain!

Les modifications de style incluent les phares X Glide Roof, les élargisseurs d’ailes de 8 pouces, les phares de projecteur de rechange avec des DRL à couleur changeante et des feux de brouillard personnalisés. De plus, vous pouvez voir des décalcomanies faites sur le toit et sur le coffre. L’Endy a été peint en noir mat et tous les éléments chromés ont été supprimés.

Il s’agit de l’Endeavour pré-lifting qui est livré avec un moteur turbo diesel à cinq cylindres de 3,2 litres. L’unité produit 198 PS et 470 Nm de couple maximal, couplés à une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple. Les variantes haut de gamme sont livrées avec un système 4X4 actif avec différents modes de terrain et modes de contrôle de traction.

Cependant, avec les normes BS6, Ford a abandonné l’Endeavour avec ce moteur. Maintenant, le BS6 Endeavour est livré avec un moteur turbo diesel de 2,0 litres qui produit 170 ch et 420 Nm de couple maximal. Les prix commencent à Rs 29,55 Lakhs jusqu’à Rs 33,25 Lakhs (ex-showroom).