BMO explore l’espace – / Film

Comme toute autre console de jeu vidéo sensible flottant dans l’espace, face aux mystères inexplicables de l’univers, BMO… utilisera une chanson! le Temps de l’aventure le favori des fans est à l’honneur dans le premier clip de Adventure Time: Distant Lands, la série de quatre épisodes spéciaux originaux qui fera ses débuts sur HBO Max ce mois-ci. Le nouveau Adventure Time: Distant Lands le clip montre les quatre premières minutes du premier épisode centré sur BMO, qui suit le petit robot préféré de tout le monde alors qu’il contemple les pommes de terre et les mystères du cosmos.

Extrait des terres éloignées du temps de l’aventure: BMO

Si tu pensais Temps de l’aventure Le créateur Pendleton Ward allait se retenir pour une version plus familiale de sa série bien-aimée Cartoon Network, détrompez-vous. Le premier clip du premier épisode de la Adventure Time: Distant Lands spécial, intitulé «BMO», est aussi étrange, trippant et cosmique que le spectacle ne l’a jamais été. Dans les deux premières minutes du clip, BMO, la console de jeu sensible préférée des fans, voit une comète se faire engloutir par un monstre spatial géant et hausse les épaules, décidant que chanter sur les pommes de terre vaut son temps plus que contempler les mystères de l’univers.

Il se passe tellement de choses dans les quatre premières minutes de cet épisode que je n’ose pas essayer d’imaginer ce qui se déroule dans «BMO», la première des deux Temps de l’aventure des émissions spéciales diffusées sur HBO Max en 2020. Nous avons vu dans le premier teaser de «BMO» que l’adorable petit robot devient une sorte de héros conquérant sur une planète extraterrestre, et avec ce joli petit chapeau de cowboy, BMO est certainement habillé pour .

Les trois prochains épisodes de Adventure Time: Distant Lands se concentrera sur Finn, Jake, Marceline, Princess Bubblegum et Peppermint Butler, avec « Obsidian » une histoire centrée sur Marceline et la princesse Bubblegum qui débutera en 2020 tandis que la «Wizard City» de Peppermint Butler et la réunion de Finn et Jake «Together Again» suivra à des dates non divulguées.

Voici le synopsis de Adventure Time: Distant Lands – BMO:

Retour au pays d’Ooo et au-delà dans Adventure Time: Distant Lands. Basé sur la série animée Temps de l’aventure créés par Pendleton Ward et exécutif produit par Adam Muto, ces quatre spéciaux en petits groupes explorent les coins invisibles du monde avec des personnages à la fois familiers et flambant neufs. La première de ces promotions est BMO, Qui suit le petit robot adorable dans une nouvelle aventure. Quand il y a une urgence spatiale mortelle dans les confins de la galaxie, il n’y a qu’un seul héros à appeler, et ce n’est probablement pas BMO. Sauf que cette fois c’est le cas!

Le premier des quatre Adventure Time: Distant Lands les spéciaux seront diffusés sur HBO Max le 25 juin 2020.

