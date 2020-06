FC Bayern Munich – Citations pour le huitième championnat consécutif: « Nous avons eu des problèmes, puis Hansi a pris le relais »

Le FC Bayern Munich est le huitième champion d’Allemagne de suite avec une victoire 1-0 contre le Werder Brême. Après le match, malgré le manque de spectateurs, l’ambiance était bonne et les joueurs et les responsables ont été soulagés.

Vue d’ensemble des votes pour le 30e titre de champion du FC Bayern (source: Sky).

Karl-Heinz Rummenigge fait l’éloge de l’entraîneur Hansi Flick

Karl-Heinz Rummenigge (PDG Bayern Munich) à propos de …

… Le Championnat: « Je suis très heureux que nous soyons champions, ce qui a rendu l’équipe formidable. Nous avons eu des problèmes au début de la saison. Ensuite, Hansi a repris l’équipe, et nous avons joué un football attrayant et réussi depuis.

… le parcours de la crise corona: « C’est un championnat étrange parce que nous sommes ici dans un stade vide. Mais nous avons fait une série et sommes totalement satisfaits, l’équipe le mérite. Vous ne pouvez que donner à l’équipe et à l’équipe d’entraîneurs, en particulier Hansi Flick, une grande équipe Faites un compliment. «

… la préparation de la Ligue des champions: « Il s’agit d’être en forme pour le deuxième. C’est un peu un vol aveugle. »

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich) à propos de …

… Le Championnat: « C’est sensationnel ce que nous avons joué pour un ballon de football ces derniers mois. Vous pouvez ressentir de la passion, de l’enthousiasme et de l’esprit combatif, même aujourd’hui après le licenciement. »

… le déroulement du jeu: « Aujourd’hui, il n’y a pas de critique car il faut mettre l’accent sur le chemin. C’est pourquoi nous sommes très, très heureux. On ne réussit jamais seul, mais toujours ensemble. Nous ne sommes qu’une unité et j’apprécie vraiment à cause de cela être. »

… un triple possible: « Nous avons maintenant franchi la première étape et atteint notre premier grand objectif. Mais nous avons toujours le trophée comme prochain objectif. Il est également clair que la Ligue des champions ne peut pas être planifiée, il sera assez difficile de survivre aux matchs contre Chelsea en premier et alors nous verrons ce qui va se passer. Ce sera juste un match, nous devons être sur le point. «

Robert Lewandowski (FC Bayern Munich): « C’est bien sûr un moment spécial, mais célébrer sans fans est un peu compliqué car il n’y a pas d’ambiance et de passion supplémentaires. Mais nous sommes très heureux d’être champions. Ce n’était pas une saison facile pour nous, nous nous sommes battus longtemps , mais heureusement, nous l’avons fait à la fin. Maintenant, nous pouvons célébrer un peu. Nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe d’Allemagne. «

Thomas Müller (FC Bayern Munich): « Nous avons dû nous battre dur, mais cela décrit également notre saison des dernières semaines. Notre esprit combatif est énorme quelle que soit la qualité du groupe. Avec le retour que nous avons commencé et la façon dont ce fut l’un des championnats les plus émouvants. qui a été récompensé vous rend également fier. «

SV Werder Brême – FC Bayern Munich: les résultats et les avis individuels des joueurs du FCB © imago images / Groothuis / Witters 1/13 Avec son 31e but de la saison, Robert Lewandowski a tiré le Bayern vers le titre. Outre la Pologne, Manuel Neuer était également là au moment crucial, tandis qu’un trio offensif restait discret. Les notes de l’équipe de Munich lors de la victoire à Brême. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NOUVEAU | Gate | Remarque: 2 | Je ne m’attendrais probablement pas à une soirée raisonnablement chargée. Son brillant défilé sur la tête d’Osako peu avant la fin a sauvé le début du championnat. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Défense | Niveau: 3 | Après le changement de camp, le Français est intervenu beaucoup plus dans le jeu offensif, a servi Lewandowski du hors-jeu au 2: 0 supposé. Stable à l’arrière avec 75% des duels gagnés. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Défense | Niveau: 2 | Il n’a laissé rien brûler dans le dos (ratio de duel de 71,4%), devant le joueur de 31 ans secoué une passe de crème absolue à la cheville. Lewandowski a remercié le 1-0. Boateng a fait une forte apparition. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Défense | Niveau: 3 | Comme d’habitude, l’Autrichien a également joué souverainement. Attendait avec la plupart des actions de balle et a gardé son sang-froid même dans le nombre de Munich. © imago images / Groothuis / Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Défense | Qualité: 4,5 | Heureusement qu’Osmers n’a puni Bittencourt qu’avec le carton jaune, mais s’est envolé peu avant la fin (79e). Son record de sprint (36,51 km / h) n’a pas aidé non plus. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Milieu | Note: 3,5 | A conquis de loin le plus de balles de tous les joueurs (15) et gardé son calme sur les six et plus tard dans la défense centrale. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Milieu | Niveau: 3 | Encore une fois avec un physique solide et un équilibre duel positif sur le chemin (60 pour cent). N’apparaît pas dans la liste des buteurs pour la première fois après trois matchs. Néanmoins: idée non agitée. © imago images / photo de la piscine 9/13 SERGE GNABRY | Milieu | Qualité: 4,5 | Le coureur de l’aile ne voulait pas faire trop contre les anciens collègues. A été remplacé par Hernandez après 82 minutes. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Milieu | Qualité: 4,5 | A eu des problèmes notables pour entrer dans le match contre Bremer bien organisé et n’a pas été impliqué dans des scènes dangereuses. Également avec 21 pertes de balle. © imago images / photo de la piscine 11/13 KINGSLEY COMAN | Milieu | Niveau: 4 | À peine coincé avant qu’il ait presque pris la décision à la 81e minute. Peu de temps auparavant, cependant, il avait amené son collègue Davies à Bredouille, ce qui avait entraîné son licenciement. © imago images / Groothuis / Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Attaque | Niveau: 2 | Une fois de plus, il est passé au facteur X absolu du Bayern, car son objectif était victorieux et magistral. Son 31e but de la saison faisait également partie de la catégorie « classe mondiale absolue ». © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Défense | Remarque: pas de note A aidé à porter l’avance étroite en infériorité numérique au fil du temps.

Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger félicitent

Herbert Hainer (président FC Bayern): « En raison de la crise de Corona, le football a été confronté à un défi que nous ne connaissions pas. Mais je pense que le FC Bayern a bien fait en termes de sport et de société. Je suis vraiment fier de ce club. Ce que Hansi Flick a fait avec l’équipe C’est super. Nous avons toutes les options en Coupe et en Ligue des Champions et je fais confiance à l’équipe pour tout faire. Je suis absolument optimiste et confiant là-bas. «

Joachim Löw (entraîneur national): « Je suis particulièrement heureux pour Hansi Feuilleter: Il a apposé son empreinte sur cette équipe et a montré de manière impressionnante qu’il était une grande victoire pour lui, à la fois professionnellement et personnellement FC Bayern est. Nos joueurs nationaux bénéficient également de lui. «

Christian Seifert (directeur général du LDF): « Félicitations au FC Bayern pour avoir remporté le championnat d’Allemagne. L’équipe de Munich a défendu le titre et a ainsi décidé une saison très spéciale pour elle-même en raison de l’interruption du jeu – en particulier grâce à des performances remarquables dans la seconde moitié de la saison. le personnel d’entraîneurs autour de Hansi Flick et tous les responsables du club. «

Fritz Keller (président de la DFB): « Félicitations au FC Bayern Munich pour sa victoire au 30ème championnat. Ce fut un grand succès inattendu dans une période difficile grâce au travail professionnel de tout le club. »

Rainer Koch (Vice-président DFB): « Le FC Bayern Munich a étayé sa suprématie dans le football allemand. Respect! Bien sûr, cette saison restera avant tout dans les conditions générales exceptionnelles, mais le succès sportif de Hansi Flick, de son équipe et de tout le club n’en sera pas diminué. »

Bastian Schweinsteiger (ancien professionnel Bayern Munich): « Oui! Félicitations pour le 8e championnat consécutif! De bons souvenirs des trois premiers. »

Philipp Lahm (ancien capitaine du Bayern Munich): « Félicitations pour avoir remporté le 8e championnat d’affilée! Au cours des dernières semaines, vous avez montré de manière impressionnante pourquoi vous méritez d’être en tête du classement. »

Lothar Matthäus (expert Sky): « Le Bayern a à juste titre remporté le championnat. Ils ont joué avec brio, de manière homogène et avec enthousiasme. Tout s’est déroulé comme l’imaginait Hansi Flick. Il n’y avait pas grand-chose à gagner pour la compétition – si vous pouvez même parler de compétition. »