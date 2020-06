Nouvelles de la LNR, Broncos de Brisbane | Sam Thaiday critique Andrew McCullough, saga Issac Luke

La légende des Broncos, Sam Thaiday, a critiqué la signature maladroite du club d’Issac Luke, affirmant qu’il avait brisé le fait que son ami proche Andrew McCullough avait été expulsé de Brisbane.

Luke a été recruté parmi les Dragons en raison de la blessure du talonneur de premier choix Jake Turpin et du jeune Cory Paix trop brut pour supporter la charge. L’ancien râteau test néo-zélandais quittera le banc pour le choc de Brisbane jeudi contre Newcastle.

McCullough partira pour les Knights après avoir changé de club le mois dernier, après avoir pris du retard sur Turpin dans l’ordre hiérarchique après 262 matchs pour les Broncos et trois apparitions Origin pour le Queensland. Le talonneur s’est joint à un exode d’expérience qui a quitté Brisbane avec l’une des plus jeunes équipes de la LNR.

L’entraîneur de Brisbane, Anthony Seibold, a admis que la décision de libérer McCullough s’était retournée contre lui et à Luke, le club a essentiellement acheté le même vétéran qu’il avait envoyé faire ses valises; pourtant, il manquait une histoire profonde de McCullough aux Broncos.

Les chevaliers et ancien talonneur des Broncos Andrew McCullough. (Getty)

Thaiday a dit Large monde du sport qu’il voulait voir McCullough le rejoindre en tant que joueur de Brisbane de 300 matchs, et le recrutement de Luke ne reflétait pas bien le club.

« Je suis un peu déchiré ici. Mon cœur a toujours été avec Andrew McCullough, j’ai une grande amitié, une longue, longue amitié avec lui », a déclaré Thaiday QLDER.

« Vous parlez d’apporter de l’expérience – nous laissons aller l’expérience et maintenant, il semble que nous poursuivions un peu la queue pour obtenir Issac Luke.

« J’étais un peu blessé et vidé par ça (libération de McCullough), mais il s’agit d’opportunités. Andrew savait qu’il allait être difficile pour lui de jouer en première année à un niveau constant aux Broncos, peut-être en sortant du banc , donc pour qu’il aille dans un nouveau club et qu’il obtienne une position de départ – que je pense qu’il commence n ° 9 – il avait vraiment besoin de saisir cette opportunité et cette opportunité est venue [at Newcastle].

« J’aurais adoré le voir jouer 300 matchs aux Broncos de Brisbane. Il était aussi l’un des enfants de Cyril, Cyril Connell a recruté Andrew McCullough au club et il fait partie de notre système aux Broncos depuis qu’il avait 12 ans.

« Son cœur est avec les Broncos et mon cœur avec Andrew McCullough. Ça va être un peu bizarre de le voir jouer contre les Broncos ce week-end. »

L’amitié de Thaiday et McCullough remonte à l’époque où ils ont résidé avec la même famille d’accueil que les juniors des Broncos. L’ancien second rameur de Test a pris la prostituée sous son aile, partageant des dîners de rôtis en famille chez Thaiday lorsqu’ils ont grandi.

Issac Luke et Tevita Pangai Jr à l’entraînement des Broncos. (Getty)

Alors que Thaiday était contrarié de voir McCullough partir et perplexe devant la signature de Luke, il a soutenu la star de Kiwi pour avoir un impact positif sur les Broncos.

« Je sais qu’Issac Luke est un joueur fantastique. C’est un joueur très dur, très, très créatif dans cette zone de demi-mannequin [and] sera vraiment bon avec certains de nos attaquants « , a déclaré Thaiday.

« Je pense qu’il fera vraiment ressortir le meilleur de joueurs comme Tevita Pangai Jr, je pense qu’il amènera très bien Payne Haas et Matt Lodge. C’est bien d’avoir une certaine expérience, un joueur expérimenté, un joueur international comme Issac Luke au sein de l’équipe.

« Surtout pour aider Cory Paix à sortir aussi, c’est un jeune talonneur. Ouais, il a Jake Turpin là pour l’aider mais Jake Turpin, en disant cela, est lui-même un talonneur inexpérimenté.

« J’ai hâte de voir ce qui se passera et s’il joue cette semaine. S’il joue, je sais qu’il fera son travail pour les Broncos. »