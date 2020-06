Armageddon Time Cast ajoute De Niro, Isaac, Hathaway & More – / Film

Heure d’Armageddon, le James Grayhistoire de passage à l’âge adulte avec Cate Blanchett, vient d’annoncer un line-up très impressionnant d’acteurs supplémentaires. Robert de niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland, et Anne Hathaway sont désormais tous à bord du film, qui est basé en partie sur la propre enfance de Gray. le Ad Astra le cinéaste espère commencer le tournage dès que les circonstances le permettront.

Deadline a l’histoire sur les nouveaux ajouts à la Heure d’Armageddon, ajoutant que le film est « une histoire de passage à l’âge adulte qui explore l’amitié et la loyauté dans le contexte d’une Amérique prête à élire Ronald Reagan à la présidence ». Cela semble très différent des films de Gray du passé, qui sont souvent des affaires sombres et sombres.

Gray est l’un des cinéastes les plus sous-estimés du moment, créant souvent des films fantastiques qui n’attirent pas assez l’attention. Ses crédits incluent Nous possédons la nuit, L’immigré, La cité perdue de Z, et le récent Ad Astra, qui mettait également en vedette Donald Sutherland. Parlant du changement de rythme de son dernier film, Gray a déclaré:

« Chaque film que vous réalisez est différent, mais j’essaie de faire quelque chose qui est l’opposé du vide vaste, solitaire et sombre du film que je viens de réaliser », a déclaré Gray. «Je suis impatient de créer quelque chose qui concerne beaucoup les gens, les émotions humaines et les interactions entre les gens, et je veux qu’il soit rempli de chaleur et de tendresse. Dans un certain sens, oui, c’est à propos de mon enfance, mais une illustration de l’amour familial vraiment à tous les niveaux. Je suis convaincu que la plupart des gens font de leur mieux et qu’ils font de leur mieux dans des circonstances difficiles et, dans un certain sens, c’est une belle chose et très émouvant pour moi. «

Gray a ajouté: « J’ai essayé de me déplacer à l’opposé d’un espace sombre et froid. Je veux être politique et historique à ce sujet, mais le remplir d’amour et de chaleur. Ce qui m’est arrivé, très simplement, j’ai eu de gros ennuis quand j’avais environ 11 ans, bien que les garçons aient 12 ans dans le film, et l’histoire parle de mon passage de l’enseignement public que je suis entré à l’école privée et d’un monde de privilèges . Ce film raconte ce que cela a signifié pour moi et à quel point j’ai eu de la chance, à quel point mon ami a été malchanceux et à propos de cette pause pour moi et ce que cela a signifié pour lui. »

Il n’y a pas de mot sur les parties spécifiques que la rangée d’acteurs des meurtriers représentera, mais avoir cette programmation tous ensemble dans un film de James Gray est suffisant pour m’exciter.

