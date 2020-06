Vous devriez avoir laissé des images ont fait leurs débuts en ligne

Neuf nouvelles images de la sortie de Blumhouse cette semaine Vous auriez dû partir a fait ses débuts en ligne aujourd’hui. Les stars du cinéma Kevin Bacon, Amanda Seyfried, et Avery Essex dans un film sur une situation de maison hantée où la maison commence à révéler des secrets à la famille. Le film est réalisé par David Koepp, le plus célèbre pour avoir écrit le premier parc jurassique film. Il a également écrit celui-ci également. Vous pouvez voir les neuf nouvelles images de Vous devriez avoir laissé ci-dessous, ainsi que la bande-annonce, si vous ne l’avez pas encore prise.



















Le synopsis officiel et la bande-annonce

« Dans ce conte terrifiant et tordant, un père se bat désespérément pour sauver sa famille d’une belle maison qui refuse de les laisser partir. Theo Conroy (Bacon) est un homme d’âge mûr qui a réussi son mariage avec sa femme actrice beaucoup plus jeune, Susanna (Seyfried) est déchiquetée par les coutures, effilochée par son secret, sa jalousie et l’ombre de son passé. Dans un effort pour réparer leur relation, Theo et Susanna réservent des vacances dans une superbe maison moderne isolée dans la campagne galloise pour eux-mêmes et leur fille de six ans, Ella (Avery Essex). Ce qui semble au départ comme une retraite parfaite se déforme en un cauchemar parfait quand la compréhension de Theo sur la réalité commence à se défaire, et il soupçonne qu’une force sinistre dans la maison sait plus que lui ou Susanna n’ont révélé, même l’un à l’autre. «

Le train Blumhouse continue à avancer, et cela ressemble à une autre montre amusante. Cela aurait pu être une sortie théâtrale à coup sûr, mais Universal continue de mettre à la place des contenus limites comme ce jour et cette date en streaming VOD. Bacon et Seyfried ont fière allure ici, et cela pourrait être une agréable petite gâterie le 19 juin lors de la diffusion des services de streaming.

