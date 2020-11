Examen du stand Anker PowerWave: une option simple et abordable

Parfois, c’est simple, c’est mieux. Bien qu’il puisse être facile d’opter pour l’option la plus puissante ou la plus attrayante, il y a des moments où l’approche minimaliste est la meilleure. Voici comment vous devriez regarder le chargeur sans fil Anker PowerWave Stand. Il n’a pas les fioritures des supports concurrents, tels que le support de charge sans fil Samsung et le chargeur de station d’accueil Native Union, mais il conserve l’essentiel de la charge sans fil.

Support Anker PowerWave Support Anker PowerWave Les deux bobines de charge vous permettent de regarder des vidéos en orientation paysage ou de rester en mode portrait pour la navigation sur le Web et la reconnaissance faciale, tout en maintenant la puissance.

À propos de cet examen du stand Anker PowerWave: Nous avons testé l’unité de test Anker PowerWave Stand sur une période de plusieurs jours avec un Samsung Galaxy Note 10 Plus et un Apple iPhone 11 Pro Max. Autorité Android acheté le support de chargeur aux fins de cet examen.

Examen du stand Anker PowerWave: qu’est-ce que c’est?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le support Anker PowerWave est un support de charge de base. Anker fabrique toute une famille de chargeurs sans fil de marque PowerWave, chacun avec des spécifications et des capacités légèrement différentes. Le support PowerWave est en plastique et comprend une plaque plate et carrée sur le fond et une plate-forme de charge inclinée. Un petit rebord contient votre téléphone et comprend un voyant lumineux pour vous informer lorsque votre téléphone est en charge. Le support PowerWave ne se replie pas ou ne change pas de forme.

J’aime le fait qu’il y ait un revêtement en caoutchouc au bas du support, qui l’empêche de glisser sur votre bureau ou votre table. Il est suffisamment robuste pour accueillir des téléphones aussi grands que le Note 10 Plus ou l’iPhone 11 Pro Max sans problème.

Voir également: Les meilleurs chargeurs sans fil

Le support PowerWave possède deux bobines, ce qui signifie que vous pouvez charger votre téléphone verticalement ou horizontalement. Cela vous permet de recharger votre téléphone, que vous discutiez en vidéo avec un ami ou que vous regardiez une vidéo YouTube. Je n’ai rencontré aucun problème d’alignement avec l’un ou l’autre téléphone. J’aime l’angle du chargeur. Il se situe entre l’angle trop incliné du support de chargement sans fil Samsung et l’angle très droit du chargeur de station d’accueil Native Union.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le plus gros détracteur, à mes yeux, est le port microUSB pour le chargement. Presque tous les téléphones Android sont équipés de ports et de câbles de chargement USB-C de nos jours. La boîte du support PowerWave comprend le chargeur et un câble USB-A-microUSB de 1 m. Il n’y a pas de brique de charge. Anker vous recommande d’utiliser une brique de charge de 10 W si possible et recommande en fait contre en utilisant le chargeur 5W qui accompagne la plupart des iPhones.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le stand Anker PowerWave est basé sur le Qi. Il anime jusqu’à 10 W pour la plupart des téléphones Samsung et jusqu’à 5 W pour les iPhones pris en charge. Anker n’a pas précisé pourquoi le PowerWave ne pouvait pas prendre en charge le taux de charge de 7,5 W. Tout ce qui n’est pas un appareil Samsung est facturé au taux de 5 W.

Le PowerWave a chargé mon Samsung Galaxy Note 10 Plus rapidement. La majorité des téléphones récents de Samsung prennent en charge nativement le taux de charge sans fil plus rapide de 10 W et surpasseront les appareils non Samsung. Le Note 10 Plus atteint 15% en 15 minutes, 32% en 30 minutes, 63% en 60 minutes et une charge complète en un peu plus de 90 minutes. L’iPhone 11 Max Pro s’est chargé beaucoup plus lentement en raison de la limitation de 5W. Il a fallu 70 minutes pour atteindre une charge de 50% et plus de deux heures et demie pour une charge complète.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

En relation: Les meilleurs téléphones avec chargement sans fil

En bout de ligne, le support Anker PowerWave fonctionne très bien avec les appareils Samsung, et pas aussi bien avec les appareils non Samsung. Cependant, il existe d’autres options d’Anker prenant en charge le chargement de 7,5 W pour les iPhones.

Devriez-vous acheter le stand Anker PowerWave?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le support Anker PowerWave est un petit chargeur sans fil décent. C’est peut-être simple, mais c’est pourquoi je l’aime. Il est robuste, charge la plupart des téléphones basés sur Qi et se concentre sur une charge rapide des combinés Samsung. Je dois le ding un peu pour le port microUSB, mais au moins un câble est inclus dans la boîte.

Amazon vend le stand Anker PowerWave pour 18,99 $. Il est à peu près aussi bon marché qu’un support de charge sans fil et représente un bon rapport qualité-prix.