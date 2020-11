Port Royale 4 reçoit une mise à jour massive

Kalypso Media et le développeur interne Gaming Minds Studios ont mis à jour massivement la simulation de trading Port Royale 4 interrompu.

Il est désormais possible de fonder sa propre nation, d’affronter encore plus tactiquement les batailles navales et de vivre une multitude de nouveaux événements qui influencent de plus en plus le jeu. Les nouvelles fonctionnalités créent une expérience de jeu améliorée, encore plus profonde, ce qui rend l’objectif de domination du joueur sur les Caraïbes encore plus souhaitable.

La nouvelle mise à jour signifie également l’indépendance Port Royale 4. Il est désormais possible de rompre avec le pays d’origine précédemment choisi (France, Espagne, Angleterre ou Pays-Bas) après que certaines conditions aient été remplies. Une fois l’indépendance déclarée, les joueurs peuvent choisir un nouveau nom et un nouveau drapeau pour leur règle et même entrer en guerre avec leur ancien roi.

Encore plus de fonctionnalités

Une autre nouveauté sont les «chocs économiques», qui peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur le jeu et inciter le joueur à maintenir son empire commercial au sommet. Ces événements vont d’une taxe d’église soudaine sur l’alcool à une invasion de criquets, qui réduisent considérablement la récolte de maïs et de céréales.

Même en haute mer, le défi des joueurs augmente lorsqu’ils attaquent des adversaires. La mise à jour apporte de nouveaux dangers mortels sous forme de roches, de barres de sable, de tapis d’algues et de tourbillons d’eau qui doivent être parcourus. Non seulement tout cela peut affecter les routes commerciales, mais pire encore, renvoyer le joueur et son butin durement gagné à Davy Jones, au fond de l’océan.