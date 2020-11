Évaluation d’Amazon Fire Stick (édition 2020): rapide, fluide, intelligent

L’Amazon Fire Stick est depuis longtemps l’un des meilleurs sticks de streaming. La vaste gamme de services de streaming pris en charge, juste assez de puissance et la prise en charge solide du format en ont fait un choix populaire pour tous ceux qui cherchent à fabriquer un téléviseur stupide, intelligent – avec un budget limité.

Avec des alternatives comme Chromecast avec Android TV et Roku, le nouveau Fire Stick mérite-t-il toujours notre recommandation? Nous découvrons dans le Autorité Android Évaluation d’Amazon Fire Stick (édition 2020).

Amazon Fire Stick (édition 2020) L’édition mise à jour de l’Amazon Fire Stick est une mise à niveau solide de ce qui était déjà un excellent produit. Le processeur mis à niveau atténue les problèmes du système d’exploitation et le rend aussi fluide que possible. Ajoutez à cela la prise en charge de pratiquement tous les services de streaming sous le soleil, et vous avez une excellente option budgétaire.

Qu’est-ce que l’Amazon Fire Stick?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le Fire Stick est, eh bien, un bâton ou un dongle qui se branche directement sur le port d’entrée HDMI de votre téléviseur. Exécutant une version fourchue d’Android, le dongle de streaming d’Amazon est une solution astucieuse pour transformer un téléviseur plus ancien ou non intelligent en un téléviseur connecté à Internet. De plus, si votre téléviseur n’est tout simplement pas mis à jour pour prendre en charge les derniers services de streaming, le Fire Stick (édition 2020) se présente comme une alternative abordable au remplacement d’un téléviseur par ailleurs parfaitement bon.

Le modèle Amazon Fire Stick 2020 mis à jour apporte quelques mises à niveau, comme un processeur nettement plus rapide et la prise en charge de la vidéo HDR.

Le Fire Stick s’intègre particulièrement bien avec le propre service de streaming Prime Video d’Amazon. Cependant, c’est également une excellente option pour presque tous les autres services de streaming vidéo populaires, y compris Disney Plus, Apple TV, Discovery Plus, Netflix et YouTube (dans le cas de YouTube, bien que sans prise en charge HDR).

En plus des services de streaming, le Fire Stick prend en charge une multitude d’applications supplémentaires, y compris une gamme de jeux, bien que jouer à autre chose qu’un clone Frogger avec la télécommande incluse soit une corvée.

Ce que j’aime de l’Amazon Fire Stick (édition 2020)

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Peu de choses ont changé par rapport à la génération précédente du Fire Stick, et c’est pour une bonne raison – cela fonctionne.

Le point de vue d’Amazon sur l’interface utilisateur est similaire à ce que Google tente avec «Pour vous» sur le nouveau Chromecast avec Android TV. Au lieu de silos d’applications, le Fire Stick consiste à faire apparaître le contenu de tous les services.

Bien sûr, les vidéos d’Amazon Prime Video attirent beaucoup plus d’attention, mais une liste tournante de contenu tendance vous oriente vers les services de streaming populaires. Des onglets séparés pour les émissions de télévision et les films permettent d’accéder facilement à des catégories de contenu spécifiques.

Le processeur mis à jour maintient l’interface visuellement emballée rapide et fluide

Le gros avantage du Fire Stick 2020 est son tout nouveau processeur. Bien que le streaming de contenu n’ait jamais été un problème, le budget de la génération précédente Fire Stick devenait long avec son interface lente.

Le processeur plus rapide du Fire Stick (édition 2020) supprime tous les saccades de l’interface utilisateur graphique intensive et donne à tout un aspect lisse. Cependant, le streaming est toujours plafonné à 1080p, vous devrez donc passer à la clé 4K premium d’Amazon si vous voulez un streaming Ultra HD.

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

De plus, le Fire Stick (édition 2020) prend en charge le streaming vidéo HDR10. Une partie importante du catalogue Prime Video d’Amazon prend en charge HDR10, ce qui fait du nouveau Fire Stick une bonne option si vous avez un téléviseur compatible.

Enfin, il existe même un support pour l’audio Dolby Atmos. Cela dit, si vous avez une configuration Atmos haut de gamme en place, j’imagine que vous voudrez plutôt passer au Fire Stick 4K premium d’Amazon.

Ce que je n’aime pas sur Amazon Fire Stick (édition 2020)

Honnêtement, il y a peu de choses à ne pas aimer sur le Fire Stick mis à jour. Il fonctionne exactement comme annoncé et offre un ensemble de fonctionnalités robustes à un prix abordable.

Je souhaite cependant que Fire Stick prenne en charge Dolby Vision, un format HDR qui gagne du terrain sur Netflix. De même, le manque de support HDR sur YouTube est un peu décevant, mais pas un dealbreaker.

Mis à part la prise en charge HDR limitée, il y a peu de choses à ne pas aimer sur Amazon Fire Stick.

Deux des alternatives les plus proches au Fire Stick sont le Chromecast avec Google TV et le Roku Express.

Le Chromecast avec Google TV offre une intégration étroite avec l’écosystème de contenu de Google et la possibilité de diffuser des vidéos et des photos depuis votre téléphone. Si vous possédez un Nest Hub ou un Nest Audio, vous pouvez ajouter le Chromecast à un groupe de haut-parleurs ou même le faire lire du contenu en utilisant votre voix. Le Chromecast avec Google TV offre une grande partie du même catalogue de contenu avec une omission majeure: le support Apple TV.

Pendant ce temps, le Roku Express est moins axé sur l’intégration avec les services et les produits de l’écosystème que sur l’offre d’une place pour tout vos services de streaming. La société revendique la prise en charge de plus de 3000 sources de contenu, notamment Apple TV, Disney Plus, etc.

Le Fire Stick (édition 2020) se compare également à d’autres modèles du portefeuille d’Amazon. Cela inclut le Fire Stick Lite, qui est à peu près le même en termes de capacités, y compris la lecture vidéo HDR. Cependant, la télécommande Alexa Voice incluse dans le Fire Stick Lite ne dispose pas du contrôle HDMI CEC complet et ne peut pas remplacer entièrement la télécommande de votre téléviseur.

Il y a aussi le Fire TV Stick 4K. D’un prix un peu plus élevé, le Fire Stick 4K est conçu pour le streaming Ultra HD et prend en charge la lecture Dolby Vision, en plus du HDR et du HDR10. Le reste de l’ensemble de fonctionnalités reste cependant commun à l’ensemble du portefeuille.

Devriez-vous acheter le Fire Stick?

Le Fire Stick mis à jour est une mise à niveau solide par rapport à ce qui était déjà un bâton de streaming fiable. Il prend en charge pratiquement tous les services de streaming, y compris Apple TV, et constitue un excellent moyen de mettre à jour votre téléviseur 1080p. La télécommande vocale Alexa fonctionne très bien pour rechercher du contenu dans les services et vous permettra même d’appeler des commandes de maison intelligente.

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Cependant, si vous êtes étroitement intégré à l’écosystème Google, le Chromecast avec Android TV pourrait toujours être la meilleure option, grâce à la possibilité de diffuser des flux multimédias, des photos et de les contrôler via votre matériel domestique intelligent existant.