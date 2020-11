Control Ultimate Edition reporté à 2021

Une mise à jour de l’équipe de développement: Control Ultimate Edition arrivera sur les plates-formes de nouvelle génération début 2021.

Nous voulons que la qualité finale du jeu soit excellente, et nous avons donc besoin d’un peu plus de temps pour y travailler. Merci pour votre compréhension et votre patience!

– Contrôle 🔦🔻 (@ControlRemedy) 6 novembre 2020