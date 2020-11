EA annoncera un remaster dans « les mois à venir » (ça doit être Mass Effect)

Un remaster de la trilogie Mass Effect est à venir. Non, EA ne l’a pas encore annoncé, mais des initiés fiables de l’industrie ont continué à en faire rapport, et l’éditeur continue de taquiner un remaster majeur à venir. Dans le rapport sur les résultats financiers d’aujourd’hui, la société met même une fenêtre douce sur l’annonce du remastering «mystérieux».

EA déclare qu ‘«au cours des prochains mois, nous prévoyons d’annoncer les dates de lancement de nouvelles versions de titres de l’exercice 2021, y compris un titre EA Originals et un titre remasterisé». L’année fiscale d’EA le 31 mars 2021, de sorte que le titre remasterisé sortira au cours des cinq prochains mois.

Les premiers rapports suggéraient que le remaster de Mass Effect serait probablement lancé d’ici la fin du calendrier 2020, bien qu’apparemment les développeurs aient retardé leurs objectifs initiaux et poussé le jeu jusqu’en 2021 dans le but d’apporter des améliorations plus substantielles à Mass Effect 1. EA a déclaré que leur grand remaster serait lancé tout au long de l’exercice 2021, et il semble qu’il soit toujours sur la bonne voie pour atteindre en mars.

Ce week-end, nous atteindrons le 7 novembre – ou N7 Day, comme les fans de Mass Effect aiment l’appeler. BioWare prévoit plus que d’habitude pour la célébration des fans, y compris un panel présentant une grande partie de la distribution vocale originale de Mass Effect, et les fans espèrent que cela servira de cadre pour une annonce appropriée de la trilogie remasterisée.

Je rejoindrai mes compagnons de distribution #masseffect @jhaletweets @RaphaelSbarge @missalihillis @courtenaytaylor @blumspew @kimberlydbrooks @AlixWiltonRegan @wlsalyers @MrDCDouglas plus devs @KarinWeekes @PatrickWeekes pour un événement spécial # NST le 11 juillet! Restez à l’écoute pour le lien! pic.twitter.com/ziISB0lJed – Mark Meer (@Mark_Meer) 30 octobre 2020

La promesse d’EA de l’annonce dans «les mois à venir» laisse beaucoup de place à cette révélation beaucoup plus tard que ce week-end, mais nous verrons bientôt. En attendant, nous avons une longue liste de jeux PC à venir (annoncés) à parcourir.