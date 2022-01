Emily in Paris : La raison pour laquelle les Ukrainiens attaquent la série Netflix

Après s’être attiré les foudres des Français pour avoir déformé leur culture, Emily in Paris a maintenant des problèmes, mais avec les Ukrainiens, qui veulent que la production évite de les dépeindre comme des irresponsables.

Emily in Paris a récemment présenté sa charmante saison 2 sur Netflix, abordant quatre conflits majeurs qui marqueront à jamais la vie du personnage principal, Emily Cooper (Lily Collins) et qui pourraient être abordés à nouveau dans les troisième et quatrième saisons de la série romantique.

Pourquoi les Ukrainiens attaquent la série Netflix Emily à Paris ?

Parmi ces conflits, il y a bien sûr le triangle amoureux qui a laissé Emily Cooper assez désemparée et qui inclut un quatrième personnage pour rendre encore plus difficiles les choix du publicitaire fou qui, dans ce volet d’Emily à Paris, dépasse vraiment les limites de la maladresse.

Emily in Paris a également traité du drame professionnel de l’Américaine flirteuse, qui devra désormais choisir entre faire sa vie à Paris, avec tout ce que cela signifie, ou retourner dans son pays d’origine pour occuper le poste pour lequel elle s’est tant battue ces dernières années.

D’autre part, dans la saison 2, Emily in Paris laissait entendre qu’Emily Cooper avait compris qu’elle devait assumer la responsabilité de ses décisions et des liens qu’elle établit. C’est ainsi que l’on pourrait voir dans le troisième volet, que la publiciste décide de briser le cœur du bel Alfie (Lucien Laviscont) pour se battre pour son amour pour Gabriel (Lucas Bravo).

Cependant, le plus grand défi d’Emily Cooper est la langue, qu’elle n’a pas réussi à maîtriser parce qu’elle est occupée par tant d’autres choses, comme trouver un partenaire de cours pour l’aider à apprendre à parler français.

Des Ukrainiens affirment qu’Emily I? Paris envoie le message que les citoyens ukrainiens sont enclins au crime

Et si c’est ainsi qu’elle rencontre Alfie, qui ne sait pas non plus prononcer un mot de français, elle fait d’abord la connaissance d’une étrange Ukrainienne qui lui cause de sérieux ennuis pour lesquels elle pourrait aller en prison. C’est précisément la raison pour laquelle les citoyens ukrainiens protestent contre cette série, car elle envoie le message que les Ukrainiens sont enclins à la criminalité, ce qui n’a rien à voir avec ce pays d’Europe de l’Est.