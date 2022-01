Emily in Paris : Lilly Collins dévoile la raison pour laquelle elle a accepté le rôle dans la série Netflix

Le succès de Netflix, Emily in Paris, a laissé beaucoup à désirer, c’est pourquoi ses acteurs ont révélé d’importants détails sur les coulisses. La deuxième saison d’Emily in Paris vient d’être diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, et elle suit l’histoire de l’Américaine Emily Cooper (Lily Collins) alors qu’elle déménage à Paris pour travailler dans une société de marketing française appelée Savoir.

Dans la deuxième saison, cette jeune fille commence à avoir des problèmes au travail, à se faire des amis et même à être impliquée dans un triangle amoureux. Les téléspectateurs disent qu’il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Lily Collins dans le rôle principal. À la surprise générale, Lilly Collins a révélé ce qui l’a convaincue de se lancer dans ce projet.

Dans l’une des interviews, Lily Collins a parlé de ce qui, chez Emily, lui a donné envie d’endosser le rôle. En d’autres termes, tout s’est joué sur la détermination d’Emily. Lilly Collins a déclaré :

“Pour elle, le ‘non’ est une virgule, pas un point”.

Son insistance à vouloir atteindre ses objectifs est ce qui a réellement motivé la jeune actrice

Lily Collins a même réussi à s’identifier à son nouveau personnage dans Emily in Paris, puisqu’elle a raconté avoir reçu de nombreux refus de tests au début de sa carrière. La persistance d’Emily a rappelé à Collins sa décision de continuer à jouer la comédie malgré les premiers “non” qu’elle a reçus. Elle a expliqué : “Si j’avais accepté ces “non”, je ne ferais pas ce que je fais aujourd’hui”.

En plus de cette histoire, une autre chose qui a retenu l’attention de Lily est que cette série Netflix est l’œuvre de Darren Starr, qui a également travaillé sur la série Sex and the City. Selon Lilly Collins,

“Darren a l’œil pour créer des mondes fantastiques dans lesquels le public aime se perdre, tout en abordant des thèmes pertinents et amusants”.

Lily Collins a réussi à s’identifier à elle-même

Cependant, la deuxième saison d’Emily à Paris a divisé les fans. Sur les réseaux sociaux, certains fans ont fait remarquer : “En théorie, Emily in Paris pourrait être un grand spectacle. Naviguer loin de chez soi, apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture, présenter le meilleur de la mode européenne… au lieu de cela, c’est une horrible caricature centrée sur l’Amérique.”

Emily in Paris - Saison 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

D’un autre côté, un autre fan a répondu avec ironie : “Emily in Paris est littéralement si mauvaise. Mais je suis là, ayant accidentellement regardé toute la deuxième saison en une nuit”.