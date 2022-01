Emily in Paris : Netflix annonce une excellente nouvelle pour les fans de la série

C’est officiel, Mademoiselle Emily Cooper sera de retour sur Netflix. Emily in Paris a été renouvelée pour une troisième et une quatrième saison, a annoncé la plateforme de streaming aujourd’hui. Grâce à la performance fantastique de la saison 2 en première semaine, la série controversée de rom-com va avoir plus d’épisodes dans les années à venir – et Dieu merci, parce que nous attendions tous de voir ce qui allait arriver au triangle amoureux d’Emily (Lily Collins). Son deuxième triangle amoureux, en fait.

La série de Darren Star suit Emily, une responsable marketing américaine de Chicago qui n’a absolument aucune expérience de la langue française. Forcée de s’installer à Paris après l’abandon de son patron, Emily doit apprendre les habitudes des Parisiens pour s’intégrer dans la société de marketing Savoir. Dans la saison 2, Emily a un peu appris les ficelles du métier et impressionné son patron – mais elle cache un secret à sa meilleure amie, Camille (Camille Razat). En plus de cela, elle a de nombreux prétendants qui essaient de la courtiser.

Bien qu’Emily in Paris ait fait l’objet de réactions négatives en ligne – notamment de la part du ministre ukrainien de la culture et de la pizzeria de Chicago Lou Malnatis – le film obtient toujours 66 % sur Rotten Tomatoes.

Elle ne pouvait pas nous laisser comme ça. Emily in Paris reviendra pour une saison 3 et 4 ! ✨ pic.twitter.com/MCMjBrlJEV — Netflix France (@NetflixFR) January 10, 2022

Lily Collins dirige la série aux côtés de Razat, Lucas Bravo, Ashley Park, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Kate Walsh, Samuel Arnold et Bruno Gouery. Lily Collins est également producteur de la série.

Le créateur et showrunner Darren Star est revenu pour diriger la deuxième saison, qui a atteint la première place du Top 10 de Netflix dans 94 pays, avec plus de 100 millions d’heures de visionnage dès la première semaine. La série, nominée aux Emmy Awards, a débuté en 2020 et est produite par MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions et Jax media. En plus de Darren Star, les autres producteurs exécutifs sont Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media) et Andrew Fleming. Lily Collins, Raphaël Benoliel, Stephen Brown, Shihan Fey et Jake Fuller sont producteurs.