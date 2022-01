Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 14 janvier

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 14 janvier ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de janvier sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir un film à suspense basé sur un roman de Nora Roberts intitulé Brazen, une série télévisée d’horreur basée sur un podcast, Archive 81, et une série télévisée d’anthologie en stop-motion pour adultes intitulé The House. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 14 janvier.

Brazen

Brazen | Official Trailer | Netflix

Brazen est un film à suspense basé sur le roman Brazen Virtue de Nora Roberts et mettant en vedette Alyssa Milano et Sam Page. Grace (Alyssa Milano), éminente auteur de romans policiers et experte en criminalité, se dépêche de retourner dans sa maison familiale à Washington, D.C., car sa sœur, dont elle est séparée, la convoque. Lorsque sa sœur est tuée et que sa double vie de webcamiste est révélée, Grace ignore les avertissements du détective Ed (Page) et s’implique dans l’affaire.

Archive 81

Archive 81 | Official Trailer | Netflix

Archive 81 est une série télévisée d’horreur créée par Rebecca Sonnenshine, écrite par Paul Harris Boardman et produite par Sonnenshine, Boardman et James Wan. Largement inspirée du podcast du même nom, Archive 81 suit l’archiviste Dan Turner (Mamoudou Athie), qui accepte un travail de restauration d’une collection de cassettes vidéo endommagées datant de 1994. Reconstruisant le travail d’une documentaliste nommée Melody Pendras (Dina Shihabi), il est entraîné dans son enquête sur une secte dangereuse dans l’immeuble Visser. Au fur et à mesure que la saison se déroule sur ces deux lignes temporelles, Dan se retrouve peu à peu obsédé par l’idée de découvrir ce qui est arrivé à Melody. Lorsqu’ils forment une mystérieuse connexion, Dan devient convaincu qu’il peut la sauver de la fin terrifiante qu’elle a connue il y a 25 ans.

The House

The House | Official Trailer | Netflix

The House est une série télévisée d’anthologie de comédie noire en stop-motion pour adultes qui suit trois histoires surréalistes se déroulant dans la même maison à différentes époques. The House est réalisée par les principales voix de l’animation indépendante en stop motion – Emma de Swaef et Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr et Paloma Baeza – et compte sur un casting vocal composé de noms connus : Matthew Goode, Miranda Richardson, Jarvis Cocker, Helena Bonham Carter, entre autres.