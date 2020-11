EM 2021: la Hongrie troisième adversaire allemand de l’EM

L’équipe nationale hongroise est le troisième adversaire allemand au tour préliminaire de l’EM l’année prochaine. Le double vice-champion du monde s’est qualifié pour un championnat d’Europe pour la quatrième fois avec un spectaculaire 2: 1 (0: 1) en barrages contre l’Islande.

Suite à une erreur du gardien de Leipzig Peter Gulacsi sur un coup franc de Gylfi Sigurdsson (11e), la Hongrie a pris du retard très tôt. Mais deux buts tardifs de Loic Nego (88e) et Dominik Szoboszlai (90e + 2) ont tout de même assuré le billet EM.

Dans le groupe F, la Hongrie sera le dernier adversaire de l’équipe allemande au tour préliminaire le 23 juin à Munich. Avant cela, l’équipe autour du gardien Gulacsi affrontera le champion en titre le Portugal et la France, championne du monde.

La Macédoine du Nord, qui s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe pour la première fois, a écrit l’histoire du football. En finale des nains du football, le numéro 65 du classement mondial s’est imposé 1-0 (0-0) contre la Géorgie à Tbilissi. L’ancienne star Goran Pandev (37 ans) du club italien de première division FC Gênes a inscrit le but de la victoire (56e), qui a assuré pour la première fois la participation des « Red Lions » à un tournoi majeur. La Macédoine du Nord jouera dans le groupe C contre les Pays-Bas, l’Ukraine et l’Autriche à l’EURO (11 juin au 11 juillet 2021).