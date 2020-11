Le jeu gratuit d’Epic de cette semaine est une version infernale de Typing of the Dead

Nous sommes jeudi, et vous savez ce que cela signifie – une autre série de jeux PC gratuits sur Epic Games Store. Le cadeau Dungeons 3 a maintenant disparu du magasin, mais Epic a lancé un nouveau titre gratuit pour la semaine. That ‘be The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, qui rassemble des tireurs d’enfer, Typing of the Dead et The Exorcist dans un package improbable.

Vous pourrez récupérer The Textorcist sur la page de promotion habituelle à partir de maintenant jusqu’au 19 novembre à 8h00 PST / 11h00 EST / 16h00 GMT, date à laquelle il sera remplacé par Elite Dangerous et The World Next Door. Comme toujours, vous «achèterez» le jeu à un prix de zéro dollar et il restera à jamais dans votre bibliothèque Epic, comme pour tout jeu pour lequel vous avez payé de l’argent.

Le textorciste vous met dans le col du clergé de Ray Bibbia, un exorciste à louer au milieu d’une épidémie démoniaque. Pour combattre les hordes de l’Enfer, vous devez taper vos exorcismes comme dans le logiciel éducatif de votre jeunesse. Vous avez juste Lucifer au lieu de Mavis Beacon. Et pendant que vous faites cela, vous devez éviter une grêle de balles de style shmup.

Pour l’instant, vous pouvez consulter une bande-annonce ci-dessous.

