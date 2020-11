Tiger Woods premier tour bogey gratuit à Augusta National, Paul Casey

Tiger Woods a toujours été un démarreur notoirement lent à Augusta National, même en remportant cinq vestes vertes. Pas cette année.

Le champion en titre a tiré un 4-moins de 68 sans bogey dans le premier tour du Masters, le laissant à trois tirs de la tête et très en lice pour un sixième titre record.

C’était une grosse surprise, compte tenu de la forme terne que Woods avait montrée en entrant dans ce tournoi retardé par une pandémie.

Là encore, Woods joue généralement bien à Augusta, quelles que soient les circonstances. Il y a dix-neuf mois, il s’est rallié le dernier jour pour remporter son 15e titre majeur.

« C’est juste de l’expérience. C’est juste comprendre comment jouer sur ce terrain de golf », a déclaré Woods. « J’ai un sentiment de facilité quand je viens ici. »

Lorsqu’on lui a demandé après sa tournée ce qui le encourageait le plus, Woods a simplement répondu: «Tout».

C’est la première fois que Woods joue le premier tour à Augusta sans bogey, et ce n’est que la deuxième fois qu’il commence le tournoi en brisant 70. Il a égalé un 68 au premier tour du Masters 2010.

En outre, c’est la première manche sans bogey pour Woods dans une majeure depuis le championnat PGA 2009 à Hazeltine.

« Je l’ai bien conduit, j’ai bien frappé mes fers et j’ai bien réussi », a déclaré Woods. « J’ai tout bien fait aujourd’hui. »

Un point culminant de la journée a été atteint dans le 16e trou emblématique par 3 à Augusta, où il l’a placé à quelques centimètres du trou.

« C’est amusant. Tiger se prépare à s’amuser », ont déclaré les commentateurs à propos de l’éventuel tap-in pour birdie.

« Tigre patient et efficace. »

L’Anglais Paul Casey a pris les devants au Masters après avoir tiré un 7-under 65 dans le premier round.

En 2019, Casey a tiré 86 et 82 pour rater la coupe. Mais il a changé les choses à son retour à Augusta National.

En partant de l’arrière, Casey a réussi cinq birdies et a roulé en aigle au deuxième trou par 5 pour égaler son score le plus bas au Masters. Il s’est dirigé vers le club-house avec une avance de deux coups sur Webb Simpson et Xander Schauffele.

« Je n’ai pas joué au golf particulièrement bien depuis que toute la pandémie a frappé », a déclaré Casey. « J’ai travaillé dur en peu de temps et cela a payé aujourd’hui avec le score que j’ai tiré. »

Casey cloue un aigle au classement des Masters

Augusta National n’autorise pas les fans, mais Casey a déclaré qu’il ressentait toujours un peu d’excitation supplémentaire.

« Il y a une ambiance qu’Augusta National a », dit-il. « L’aura – il y a quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer qui ne fait qu’ajouter à l’excitation. »

La première journée des Masters a démarré lentement avec des départs retardés de près de trois heures à cause de la pluie et de la foudre dans la région.

Seule une poignée de joueurs a réussi à prendre le départ pour le premier tour avant qu’une tempête qui approche n’entraîne une évacuation du parcours.

En raison du passage à novembre et de la fenêtre étroite des heures de clarté, le jeu a commencé avec les deux séries de tees.

Rahm aigles le deuxième à Augusta