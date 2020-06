Élite saison 4 : les infos à connaître

Après le succès des précédentes saisons, la série revient en force avec un nouveau chapitre et nous promet un remaniement en long et en large. On nous annonce que les cinq acteurs principaux quitteront le casting. Mais la série ne nous a pas déçus jusque-là, ce vide sera peut-être vite comblé.

L’adolescence, cet âge compliqué, Netflix sait en parler. Intrigue, suspense, folle jeunesse, enjeux amoureux et intimes, le cocktail favori des amateurs de teen movies. Mais la série n’a pas fini de nous donner ce qu’elle a dans le ventre et nous surprendra surement, étant donné ce qu’elle nous a donné sur les précédents chapitres. Si vous n’avez pas encore regardé la série, on vous avertit, il y aura du spoil, ne lisez pas la suite !

Des acteurs principaux quittent Élite

Dans la saison précédent, Nadia (Mina El Hammani) et Lu (Danna Paola) ont quitté l’Espagne pour étudier à New York après la mort de Polo (Álvaro Rico). Cayetana (Georgina Amorós) et Carla (Ester Expósito) ont fait la même chose pour d’autres raisons. Ils s’éloignent non seulement de Las Encinas, mais aussi de la série. Cet adieu a été diffusé dans une vidéo postée sur la plateforme.

Pour cette nouvelle saison, Samuel Grazia « Samu » (Itzan Escamila) et Gizman (Miguel Bernardeau) seront encore de la partie, accompagnés de Ander (Arón Piper) et de Omar (Omar Ayuso). La série garde toutefois ses nouveaux personnages encore secrets.

« J’aimerais pouvoir voir vos visages lorsque vous le regarderez, parce que vous allez halluciner ! Il y a beaucoup de nouvelles choses auxquelles vous ne pourriez jamais penser », assure notamment Cayetana. Il y aura surement des surprises au menu de la nouvelle saison.

À quoi s’attendre ?

Elite va devoir garder son rythme de dénouements. Les acteurs ont par ailleurs déjà le script en main, et ont hâte d’aller au travail d’après la petite vidéo postée sur Netflix pour les Fans. Les acteurs teasent justement en disant que les épisodes s’annoncent « intenses ». La nouvelle saison nous offrira de nouveaux protagonistes, une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire et probablement un nouveau lieu d’action. Bien entendu, rien ne sera plus comme avant. Si on se base sur le même rythme que celle des saisons précédentes, Élite Saison 4 pourrait sortir en 2021. Les tournages sont en effet repoussés jusqu’à ce que la situation actuelle s’améliore.

Ce que l’on attend de la suite

La série tourne autour des thèmes de l’ouverture sur la diversité et les représentations, on a pu le voir dans les saisons précédentes. Ces sujets rendent la série encore plus « épicée ». Dans cette série jeunesse, chacun s’identifie à un personnage ou plusieurs. On veut garder ce paramètre dans la saison 4. Elite traite des questions sur les différences d’origine, de couleur de peau, de religion et d’orientation sexuelle. Le même rythme et le même ton de rebondissements sont alors à garder, ou mieux, à faire évoluer. Les Fans en veulent plus.



Les aficionados veulent évidemment savoir ce qu’il en est des nouveaux acteurs, leurs histoires et leurs liens, mais ils souhaitent surtout connaître les énormes « twists » sur l’histoire de personnages qui restent et ne pas mettre les anciens de côté. Les réponses sur l’intrigue de Polo et Lu sont attendues. Les aurons-nous dans la nouvelle saison ?

Que dire des nouveaux visages ?

Certains acteurs ont fait leur adieu au show, alors en attendant, on connaît quelques possibles élus pour cette nouvelle saison. Une star colombienne a notamment annoncé accidentellement son ajout au casting d’Élite. Par ailleurs, l’acteur, influenceur et youtuber Sebastián Villalobos a posté une photo des costumes du Lycée Las Encinas. Rien n’est sûr, mais comme description il a ajouté cette célèbre phrase de la série : « N’aime jamais quelqu’un qui te fait te sentir ordinaire. »