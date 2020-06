L’auteur de Percy Jackson déteste les films, mais Hypes Disney + Series / Film

La meilleure vente Percy Jackson et les Olympiens la série de livres a été transformée en une franchise de films que 20th Century Fox espérait devenir leur propre Harry Potter. Mais après seulement deux films, il semblait que l’intérêt n’était tout simplement pas là, donc les fans n’ont jamais pu voir le reste des livres présentés sur grand écran. Cela ne semble pas déranger l’auteur Rick Riordan cependant, parce qu’il a été très franc sur sa haine pour les films, et il dit que la prochaine série Disney + ne suivra pas le même chemin de déception.

Tout en répondant à certains fans sur Twitter, Rick Riordan a réitéré sa haine pour les deux Percy Jackson films:

Je ne sais pas, mais c’est clairement une erreur. Ils devraient censurer le tout. Seulement deux heures d’écran vide. https://t.co/nPq9TPg9Sd – Rick Riordan (@rickriordan) 8 juin 2020

Il convient de noter que nous ne savons pas de quoi parle la censure de cet utilisateur de Twitter. J’ai examiné le clip de scène de casino d’origine de Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre, et il n’a été censuré en aucune façon. Mais il est clair que Riordan serait plus heureux si personne ne pouvait regarder le film sur Disney +.

Riordan a répondu à un autre fan qui a célébré le dédain de l’auteur pour les films:

Eh bien, pour vous, c’est quelques heures de divertissement. Pour moi, c’est le travail de ma vie de passer par un hachoir à viande quand je les ai suppliés de ne pas le faire. Donc voilà. Mais ça va. Tout va bien. Nous allons le réparer bientôt. . . ? https://t.co/YFuk55kGJU – Rick Riordan (@rickriordan) 8 juin 2020

Oui. C’est assez dur. Il doit être difficile de voir quelque chose que vous avez écrit transformé en une adaptation cinématographique insatisfaisante. La même chose s’est produite avec l’adaptation de Stephen King et Stanley Kubrick de Le brillant. Cela ne signifie pas que Percy Jackson est proche de la qualité de Le brillant (qui vaut pour les livres et les films), mais c’est une aventure fantastique inoffensive qui était assez décente Harry Potter wannabe.

Enfin, Rick Riordan a de nouveau précisé qu’il n’avait jamais vu les films, s’assure de laisser les acteurs hors de son licenciement des films et met en avant la série Disney + récemment annoncée, basée sur les livres:

Enfin, je n’ai toujours pas vu les films et je n’envisage pas de le faire. Je les juge d’avoir lu les scripts, car je me soucie le plus de l’histoire. Je n’ai certainement rien contre les acteurs très talentueux. Pas de leur faute. Je suis juste désolé qu’ils se soient entraînés dans ce pétrin. – Rick Riordan (@rickriordan) 8 juin 2020

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’expérience frustrante de Rick Riordan de voir ses livres transformés en films, vous pouvez lire une longue entrée qu’il a écrite sur toute l’épreuve sur son site Web ici. Voici un extrait d’un e-mail qu’il a envoyé aux producteurs avec des notes sur le script du premier film:

«Le script dans son ensemble est terrible. Je ne veux pas simplement dire qu’il s’écarte du livre, bien qu’il le fasse certainement au point d’être presque méconnaissable comme la même histoire. Les fans des livres seront en colère et déçus. Ils quitteront le théâtre en masse et généreront un bouche à oreille horrible. C’est une donnée absolue si le script avance tel quel. Mais le plus gros problème est que même si vous prétendez que le livre n’existe pas, ce script ne fonctionne pas comme une histoire à part entière. «

La bonne nouvelle est que Riordan est réellement enthousiasmé par la série Disney +, ce qui impliquerait qu’il est beaucoup plus impliqué dans le processus de la façon dont les cinq livres du Percy Jackson et les Olympiens La série prendra vie pour le service de streaming. J’espère qu’ils pourront livrer quelque chose qui satisfera Riordan et les fans qui aiment toujours les livres après toutes ces années.

Articles sympas du Web: