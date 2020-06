Une suite très différente de Wanted pourrait être en route – betanewsfr

Timur Bekmambetov a signé un accord de cinq films avec Universal Pictures pour développer et produire cinq films en utilisant la technologie Screenlife, qui est le même format de narration produit par Bekmambetov que des films comme « Unfriended » et « Searching » utilisés.

Étonnamment, l’un de ces films pourrait être une suite du « Wanted » susmentionné, qui mettait en vedette Angelina Jolie et James McAvoy. Alors que l’original a été tourné de manière plus traditionnelle, le nouveau film pourrait utiliser différents formats d’écran comme des pages Web et des écrans de téléphone portable pour raconter son histoire.

« Je ne peux pas imaginer qu’un assassin dans le monde d’aujourd’hui puisse courir avec une arme à feu. Pourquoi? Il utilisera des drones, il utilisera probablement la technologie informatique. Vous n’avez plus besoin de plier les balles. Vous devez tordre les idées. «

S’il fait « Wanted 2 » dans le cadre de l’accord avec Uni, le cinéaste a déclaré qu’il n’était pas autorisé à faire un autre thriller d’action dans le cadre de ses engagements Screenlife.

« Nous avons convenu qu’il s’agirait de cinq films Screenlife dans différents genres, et bien sûr je discuterai avec eux du casting et des réalisateurs, mais ils me font confiance », a déclaré Bekmambetov. « Parce que chaque film Screenlife que nous avons réalisé a été un succès de différentes manières, certains sur le plan créatif et commercial, et parce que c’est une nouvelle langue. Nous savons qu’il y aura des comédies romantiques, de la science-fiction, de l’horreur, de la fantasy et des histoires policières comme «Searching». Celles-ci seront très applicables au public qui comprend absolument cette langue, car c’est ainsi que nous vivons. »

