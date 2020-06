Voici tout ce qui est nouveau sur Netflix aujourd’hui: 7 juin 2020

Voisins La star Jodi Anasta a récemment souhaité au revoir au set de savon après avoir filmé ses dernières scènes en tant que professeur d’anglais fictif Elly Conway.

L’acteur australien, qui fait partie de la série de longue date depuis juillet 2016, s’est rendu sur Instagram vendredi 8 mai pour partager une vidéo d’elle-même quittant le bâtiment pour la dernière fois.

Elle a sous-titré le clip, que vous pouvez regarder ci-dessus, en écrivant: «Et nous sortons…. certains des meilleurs souvenirs de ma vie. Merci @ voisins, je vous aime tous, surtout vous [Bonnie Anderson]. «

« Oh oui! Dites au revoir Jodes », Anderson – qui incarne la demi-sœur d’Elly Bea Nilsson dans la série – peut être entendue s’exclamer en arrière-plan du clip, alors qu’elle brandit la caméra pour saisir l’instant tandis que la star essuie une larme.

Fremantle Media Australie

Elle ne s’est pas arrêtée là non plus, comme elle l’a commenté plus tard sur le post: « Déployez vos ailes ma soeur! Tu es une meilleure amie et une sœur que j’ai gagnée. Je suis tellement reconnaissante pour toi. »

Comme les acteurs et l’équipe sont actuellement divisés en raison de la pandémie actuelle, de nombreuses co-stars d’Anasta ont été obligées d’envoyer leurs souhaits via les réseaux sociaux.

« Je ne peux pas respirer !! Ça fait trop mal !!! Bonne chance pour le prochain chapitre et je vous embrasse quand j’en suis légalement capable », a écrit Sharon Johal sur le post, alors que Jemma Donovan ajoutait:« Envoi tellement d’amour! »

«Il est si difficile de vous dire au revoir aujourd’hui et de ne pas pouvoir vous embrasser! ♥ ️ Vous et vous reverrez bientôt !! ” Takaya Honda a jailli.

Canal 5

En relation: Voisins bande-annonce taquine l’histoire de retour de Naomi Canning

«Tous les meilleurs jodes! Restez en sécurité et à bientôt », a tapé Ben Hall, alors que Rebekah Elmaloglou a répondu:« Vous nous manquerez. »

Anasta a annoncé qu’elle partait en janvier, expliquant aux fans qu’elle souhaitait poursuivre d’autres projets.

Le mois dernier, elle a révélé lors d’une interview sur le podcast de Honda TakTalks qu’elle revenait pour deux semaines afin de donner à Elly « l’expulsion qu’elle mérite » malgré des restrictions difficiles en raison de COVID-19.

Voisins reprendra sa diffusion les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 13h45 et 17h30 sur Channel 5 (Royaume-Uni) et en semaine à 18h30 sur 10 Peach (Australie) à partir du lundi 11 mai.

