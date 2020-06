– – –

Elite saison 4: la date de sortie prévue et d’autres détails.

Elite est une émission espagnole qui a trois saisons en son nom et la quatrième arrive aussi bientôt. Le spectacle avait remporté un grand succès dès sa première saison, puis est rapidement devenu un spectacle digne de frénésie. Maintenant, les fans sont ravis de la sortie de la nouvelle saison dès que possible.

La date de sortie de la saison Elite 4:

Il n’y a pas encore de confirmation officielle. En outre, il y a eu des retards dans l’émission en raison de la situation actuelle de l’épidémie du coronavirus. Nous espérons que la production commencera le plus tôt possible car les fans attendent avec impatience la nouvelle saison.

Le casting:

Le casting comprend de la saison précédente. On voit donc Itza Escamilla, Miguel Bernardeau. Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas et Georgina Amorós reprendront leurs rôles, Claudia Salas, en tant que Rebeca et Georgina Amorós en tant que Cayetana. Mais il n’est pas clair si Sergio Momo (Yeray) et Malick (Leïti Sène) seront également de retour. Il n’y a pas encore de confirmation sur de nouveaux visages pour le casting de la série.

L’intrigue du spectacle:

Il n’y a toujours pas de mise à jour sur le scénario de l’émission. Mais on pouvait s’attendre à de nouveaux personnages dans la série. Au cours de la dernière saison, nous avons vu Guzman, Samuel, Rebeca, Ander et Omar sont toujours à Las Encinas, donc dans la saison à venir, les fans verront ce qui leur arrivera et l’histoire reprendra à partir de là.

À propos de la bande-annonce?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la prochaine saison. Mais nous espérons le voir bientôt car il n’y a pas encore de confirmation de la date de sortie.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous oserez bien réussir pendant cette quarantaine. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Till puis restez à l’écoute pour plus de mises à jour concernant le spectacle.

