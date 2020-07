Économisez 35 $ sur AirPods Pro et bien d’autres offres sur les écouteurs

Si vous recherchez une nouvelle paire d’écouteurs, laissez-nous vous aider. De nombreux détaillants offrent des rabais sur une variété de styles à mesure que les gens continuent de s’adapter au travail à domicile. Cela signifie que vous pouvez profiter de certaines des meilleures offres d’écouteurs à travers le monde en ce moment.

Il peut être difficile de savoir exactement ce que vous recherchez, nous avons donc fait de notre mieux pour organiser certaines options pour vous. Nous avons rassemblé des offres sur les écouteurs et les écouteurs ainsi que des options filaires et sans fil. Vous pouvez également vous rendre sur notre site sœur SoundGuys pour des nouvelles et des critiques plus approfondies.

Offre en vedette: prenez des AirPods Pro au prix le plus bas

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil véritables – et les plus chers – qu’Apple puisse offrir. Cela signifie qu’une vente qui les fait tomber au prix le plus bas est encore plus que bienvenue. À l’heure actuelle, vous pouvez aider Woot à célébrer votre anniversaire en baissant le prix à seulement 214,99 $ (35 $ de rabais).

De la suppression active du bruit à la résistance à la transpiration et à l’eau IPX4, les AirPods Pro offrent une expérience audio haut de gamme. Vous pouvez choisir parmi trois ensembles différents d’embouts pour trouver le match le plus confortable et écouter pendant plus de 24 heures grâce à l’étui de chargement.

Apple AirPods Pro Découvrez toute la puissance des AirPod d’Apple. Les AirPods Pro offrent trois ensembles d’embouts auriculaires, plus de 24 heures d’autonomie et un indice de protection IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration. Mieux encore, ils sont à leur prix le plus bas pour l’anniversaire de Woot.

Meilleures offres casque

Offres casque sans fil

Certains écouteurs sans fil ont un avantage sur les écouteurs, car ils peuvent contenir des pilotes plus gros avec des matériaux plus premium. Ils font une excellente option dans presque toutes les situations, mais ils peuvent devenir un peu lourds pendant l’entraînement.

Voici quelques-unes des meilleures options pour les écouteurs sans fil:

Écouteurs Bluetooth Philips Performance PH805 Donnez un coup de fouet à votre audio avec les puissants écouteurs Philips PH805. En seulement 15 minutes de charge, vous obtenez six heures d’écoute, tandis que les oreillettes souples et la suppression active du bruit vous permettent d’écouter confortablement pendant des heures.

Casque Bluetooth Bose SoundLink II 229 $ .00 sauver 50 $ .00 Achetez-le maintenant Écouteurs Sony à réduction de bruit WH1000XM3 278 $ .00 sauver 71 $ US .99 Achetez-le maintenant Sennheiser PXC 550 Wireless 249 $ .95 sauver 100 $ .00 Achetez-le maintenant

Écouteurs sans fil Skullcandy Hesh 2 De bons écouteurs n’ont pas à vous ruiner, tout comme le Skullcandy Hesh 2. Avec 15 heures d’autonomie, vous pouvez écouter toute la journée et recharger en seulement deux heures et demie. Si vous préférez laisser la charge derrière vous, les Hesh 2 sont activés aux pour une écoute illimitée.

Casque Bose QuietComfort 35 II Voir aussi Regardez comment le Surface Duo adopte Android sur deux écrans 269 ​​$ .95 sauver 130 $ .00 Achetez-le maintenant Écouteurs sans fil Harman Kardon Soho 59 $ .99 sauver 189 $ .96 Achetez-le maintenant Casque d’écoute sans fil Beats Studio3 Skyline Collection 199 $ .00 sauver 150 $ .00 Achetez-le maintenant

Écouteurs sans fil

Les écouteurs sans fil sont souvent le choix idéal pour travailler et faire des courses grâce à la petite taille, mais vous pouvez vraiment les utiliser n’importe où. Voici quelques-unes des meilleures économies que nous avons pu trouver:

Écouteurs sans fil JBL Reflect Contour 2 $ 49 .95 sauver 70 $ .05 Achetez-le maintenant Écouteurs Sony WF-1000XM3 169 $ .99 sauver 58 $ US .01 Achetez-le maintenant Beats Powerbeats 3 79 $ US .99 sauver 119 $ .96 Achetez-le maintenant

Écouteurs Momentum Sennheiser 199 $ .98 sauver 100 $ .00 Achetez-le maintenant Écouteurs Jabra Elite 65t 119 $ .99 sauver 30 $ .00 Achetez-le maintenant Écouteurs sans fil Sony WF-SP700N 98 $ .99 sauver 81 $ .00 Achetez-le maintenant

Si vous avez quelques produits Apple dans votre arsenal, vous pouvez également envisager ces offres AirPods:

Apple AirPods avec étui de chargement filaire Ce n’est pas parce qu’ils sont les AirPod les plus abordables qu’ils manquent. Ces AirPods de charge filaires offrent toujours une expérience musicale haut de gamme avec le design que vous connaissez et aimez.

AirPods avec étui de chargement sans fil La charge sans fil offre beaucoup plus de flexibilité que la charge filaire et ces AirPods l’utilisent au maximum. Vous n’aurez pas à changer constamment de câbles, placez simplement le boîtier sur votre chargeur préféré et c’est parti.

Offres filaires

Certaines personnes, dont notre SoundGuys équipe, ne jure que par des écouteurs filaires. Après tout, les écouteurs filaires peuvent généralement gérer une sortie plus élevée et offrent souvent une meilleure qualité audio. Vous n’avez pas non plus besoin de charger un casque filaire, mais vous êtes limité par la longueur du cordon.

Si vous voulez la meilleure qualité sonore possible et que le cordon ne vous dérange pas, les écouteurs filaires sont la seule solution. Voici quelques-unes des meilleures offres d’écouteurs filaires que nous avons pu trouver:

Écouteurs JBL Live 100 JBL est un nom bien connu et apprécié dans le jeu de haut-parleurs, et les écouteurs Live 100 apportent ce confort et ce son dans un ensemble abordable. Disponibles dans des couleurs vives, ces écouteurs filaires se démarqueront sans se ruiner.