Rapport: Skull and Bones Reboot le transforme en un monde vivant persistant

Malgré – et peut-être à cause de – avoir acquis une expérience pratique du jeu il y a plus de deux ans, des rapports ont fait surface plus tôt cette année que l’aventure pirate d’Ubisoft Os du crâne avait subi plusieurs redémarrages. Maintenant, des sources prétendument proches du développement du jeu offrent un meilleur aperçu de la nature des redémarrages eux-mêmes. Si ces affirmations s’avéraient vraies, Ubisoft Singapour travaille actuellement dur sur un service en direct – ou un monde vivant persistant, selon la formulation spécifique de VGC -. En tant que tel, Os du crâne‘le monde du jeu est d’une qualité persistante, remplie de personnages, de quêtes et de scénarios qui évoluent en fonction des comportements de la communauté.

Des sources familières avec le projet ont parlé à Video Games Chronicle, révélant que Os du crâne a longtemps lutté pour établir sa propre identité au milieu du solide catalogue d’Ubisoft d’expériences en monde ouvert. Cette indécision a entraîné plusieurs redémarrages, aboutissant finalement à plusieurs retards. Le studio de Singapour a finalement atterri sur une vision l’an dernier, abandonnant effectivement le «modèle de boîte premium» d’origine du titre.

Comme VGC l’explique, Os du crâne ne fonctionnera pas dans la même veine qu’un titre de jeux en tant que service comme La division 2. Bien que le service en direct d’Ubisoft Massive reçoive en effet régulièrement des mises à jour, son univers et son contenu sont essentiellement statiques. Os du crâne, d’autre part, devrait être plus vivant, en s’inspirant des fonctionnalités de «narration en direct» qui imprègnent Fortnite et plus récemment, la façon dont Bungie gère Destiny 2. De plus, selon une autre source VGC, Ubisoft veut Os du crâne de se concentrer sur la collaboration afin de la différencier davantage des autres projets de service en direct de l’éditeur.

L’équipe créative d’Ubisoft Singapour a également subi sa juste part de changements. Plus particulièrement, le directeur créatif Justin Farren a quitté son rôle et travaille maintenant à World of Tanks studio Wargaming. Selon les informations recueillies, l’ancienne vice-présidente éditoriale d’Ubisoft, Elisabeth Pellen, est actuellement directrice artistique de Os du crâne. Ceci est distinct des démissions récentes de l’éditeur en raison d’allégations d’inconduite qui ont circulé.

Ubisoft a récemment partagé une mise à jour officielle sur Os du crâne‘progrès avant l’E3 2019 ,. À l’époque, la société avait simplement noté qu’elle subirait un autre retard dans une fenêtre nébuleuse de 2019 à 2020. Comme nous sommes à plus de la moitié de l’année sans nouvelles, il est évident que 2020 n’est pas Os du crâne‘année non plus. Bien que cela ne soit pas officiellement signalé, il est probable que le retard signifie que le jeu arrivera également sur PS5 chaque fois qu’il sera finalement lancé.

[Source: Video Games Chronicle]