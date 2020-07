‘Star Wars: The Bad Batch’ arrive à Disney Plus en 2021

Une toute nouvelle série animée « Star Wars: The Bad Batch » arrivera à Disney Plus en 2021.

La prochaine série sera une retombée de la série animée « Star Wars: The Clone Wars », qui a terminé sa diffusion sur la plate-forme de streaming plus tôt en 2020. La série sera produite par Dave Filoni, qui a fait de même pour le « The Clone Wars « avec » Star Wars: Rebels « et l’action en direct » The Mandalorian « .

Cette nouvelle série suit le « Bad Batch », une escouade de clones expérimentaux (apparus pour la première fois dans « The Clone Wars) qui se distinguent génétiquement de ceux de l’armée des clones. Avec des compétences uniques, chaque membre de cette bande de mercenaires fait un soldat.

« Donner aux fans nouveaux et existants le dernier chapitre de ‘Star Wars: The Clone Wars’ a été notre honneur à Disney +, et nous sommes ravis de la réponse mondiale à cette série historique », Agnes Chu, vice-présidente senior du contenu chez Disney Plus , a déclaré dans un communiqué.

«Alors que la guerre des clones est peut-être arrivée à son terme, notre partenariat avec les conteurs et artistes révolutionnaires de Lucasfilm Animation ne fait que commencer. Nous sommes ravis de donner vie à la vision de Dave Filoni à travers les prochaines aventures du Bad Batch « , a ajouté Chu.

