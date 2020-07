Le développement de Skull and Bones a redémarré en tant que jeu de service en direct

Par Ubisoft Crâne et os rien n’a été entendu depuis l’annonce en 2017, alors qu’entre les deux, il a été dit que le développement posait des problèmes.

En attendant, cela a probablement été complètement redémarré en interne et Crâne et os est maintenant développé comme un jeu de service en direct. Cela se serait produit l’année dernière, le titre ayant apparemment eu du mal à trouver sa propre identité. Au lieu de cela, il est devenu comme un spin-off des combats navals Assassin’s Creed pris en considération.

En tant que jeu de service en direct, on s’appuie désormais sur des histoires générées de manière procédurale basées sur les interactions du joueur. Les épopées devraient servir de modèle à cette Fortnite servir avec un accès facile et facile pour la communauté et contre les joueurs compétitifs comme dans Rainbox Six ou The Division.

Ubisoft lui-même n’a jusqu’à présent plus à Crâne et os a déclaré que les derniers grands événements de l’éditeur faisaient totalement défaut. Si le jeu est jamais sorti, il ne sera probablement que sur PS5 et Xbox Series X.