Dwayne Johnson fait don de 700 000 bouteilles d’eau aux travailleurs de première ligne

wayne « The Rock » Johnson a fait don de 700 000 bouteilles d’eau aux travailleurs de première ligne.

La star de « Fighting With My Family » s’est associée à l’entreprise Voss pour fournir aux travailleurs de la santé aux États-Unis une partie de leur eau afin de les maintenir hydratés en dépit de la pandémie de coronavirus.

just a very small way of saying, thank you. https://t.co/Abd45VqIdc — Dwayne Johnson (@TheRock) July 12, 2020

Le lutteur de 48 ans, devenu acteur, a insisté sur le fait que c’était leur « petite façon de dire merci » et de leur faire savoir à quel point ils sont « reconnaissants » pour le « fardeau » qu’ils supportent pour combattre le Covid-19 et protéger et soigner leurs patients.

Dans un clip vidéo publié sur Instagram, il a déclaré « Ce message s’adresse à des personnes très, très spéciales.

Un geste de classe et de respect

« Je parle de nos travailleurs de première ligne, de nos travailleurs de la santé, qui travaillent si inlassablement jour après jour depuis des mois et des mois maintenant, et vous continuez à le faire.

« Nous vous avons envoyé quelques bouteilles de Voss et c’est notre petite façon de vous remercier et de vous dire combien nous vous sommes reconnaissants pour tout votre travail alors que vous continuez à prendre soin de nos proches, de notre famille et de nos amis.

« Je vous remercie du fond du cœur.

« Je sais que je parle au nom de toute la compagnie des eaux de Voss et je sais que je parle au nom de nos concitoyens américains ; je vous remercie beaucoup, beaucoup.