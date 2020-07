Disparition de Naya Rivera : son corps a été retrouvé

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le shérif du comté de Ventura, William Ayub, a déclaré que le corps de Mme Rivera avait été retrouvé près de la surface de l’eau dans la partie nord-est du lac. La profondeur de l’eau dans cette zone se situe entre 35 et 60 pieds.

Il n’y avait aucun signe d’acte criminel, a-t-il dit.

Le shérif Ayub a déclaré que le corps a été identifié comme étant celui de Mme Rivera d’après l’emplacement, les caractéristiques physiques, les vêtements et l’état, « ainsi que l’absence de toute autre personne portée disparue dans la région. » Il n’y avait pas de gilet de sauvetage sur le corps, a-t-il dit.

Le bureau du médecin légiste du comté de Ventura effectuera une autopsie et utilisera les dossiers dentaires pour faire une « identification positive » du corps, a déclaré le shérif Ayub.

Breaking: A body has been found at Lake Piru, where Naya Rivera went missing [via @VENTURASHERIFF]



More: https://t.co/r1civRtDHs pic.twitter.com/jwqNa5Fivp