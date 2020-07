Le meilleur d’Android: mi-2020 – Quel téléphone a la meilleure autonomie de batterie?

L’autonomie de la batterie fait partie intégrante de l’expérience utilisateur d’un smartphone. En 2020, les appareils sont livrés avec de grands écrans haute résolution, de nombreuses caméras et des processeurs de haute puissance. Il y a plus de fonctionnalités à alimenter que jamais auparavant. Vous ne pouvez pas jouer avec tous les trucs sympas si la batterie meurt tôt!

Dans le cadre de nos prix Best of Android: mi-2020, nous analysons aujourd’hui les smartphones avec la meilleure autonomie de batterie selon nos tests objectifs. Nous comparerons et analyserons les finalistes et annoncerons le roi de l’autonomie de la batterie!

Note de l’éditeur: Si vous vous demandez pourquoi votre téléphone préféré ne figure pas sur cette liste, gardez à l’esprit que seuls les téléphones commercialisés au premier semestre 2020 sont ici. Les téléphones 2019 et les téléphones commercialisés après le premier semestre 2020 ne sont pas éligibles.

Quoi et pourquoi nous testons

Nous testons toujours la durée de vie de la batterie pour nos avis, et nous avons donc une grande base de données des résultats des tests de durée de vie de la batterie. Cela nous aide à évaluer et à comparer objectivement les expériences de batterie des smartphones pour vous. Pour ce faire, il faut avoir un moyen juste et reproductible de tester la durée de vie de la batterie. Voici la nôtre:

Chargez le téléphone à 100%

Réglez l’affichage sur une luminosité de 200 cd / m2 (simulant une utilisation intérieure normale)

Ouvrez notre application de batterie personnalisée

Laissez-le exécuter un test jusqu’à épuisement

Il s’agit d’un test assez simple mais efficace qui simule des applications exigeantes en performances comme le traitement de photos et les jeux. La myriade de tests s’exécute en boucle jusqu’à ce que le téléphone soit à court de jus. C’est un test assez brutal et sert de bon pire scénario pour la durée de vie de la batterie. Plus longtemps un téléphone peut exécuter les tests, meilleure sera la durée de vie de la batterie dans le monde réel.

Les resultats

Les résultats des tests finaux sont intéressants pour plusieurs raisons. Premièrement, sur les trois appareils dotés de batteries de 5 000 mAh, un seul est entré dans le top 5. Même alors, c’était extrêmement proche entre lui et les finalistes. Cela montre que la taille de la batterie seule ne pas signifie tout. Les combinaisons matérielles et les optimisations logicielles jouent un rôle énorme dans l’image globale. Le Edge Plus de Motorola, par exemple, termine onzième malgré sa grande batterie de 5 000 mAh. Cela est probablement dû à son écran à 90 Hz, à son chipset Snapdragon 865 et à son logiciel peut-être moins optimisé.

Il y a quelques tendances générales à noter. La première est que les marques chinoises ont tendance à très bien fonctionner, en partie à cause de leur vision d’Android. Huawei et Xiaomi, par exemple, sont connus pour leurs optimisations logicielles agressives visant à prolonger la durée de vie de la batterie. Il n’est donc pas surprenant de voir les trois produits phares P40 de cette année dans notre top 10. Deuxièmement, les meilleurs smartphones offrent désormais plus de cinq heures de temps d’écran, même en cas d’utilisation intensive, ce qui est très impressionnant. Tous, sauf le OnePlus 8 Pro, avec son affichage à 120 Hz, franchissent la barre des quatre heures.

Les meilleurs combinés 2020 offrent plus de cinq heures d’utilisation très intensive.

Dans cet esprit, aucun des cinq meilleurs téléphones de nos résultats ne dispose d’affichages 120 Hz – seulement 60 Hz ou 90 Hz. Ces affichages à taux de rafraîchissement très élevé consomment beaucoup de jus. Cependant, tous les appareils des six premiers sont équipés de processeurs phares. Le LG Velvet, qui est arrivé septième, possède une puce Snapdragon 765G de milieu de gamme et un écran de 60 Hz. Ces deux consomment moins d’énergie que ses concurrents, ce qui suggère qu’elle aurait dû se placer plus haut. En fin de compte cependant, le Velvet se termine plus bas que le V60 ThinQ, qui partage le même logiciel mais intègre une batterie plus grande. En fin de compte, il est assez difficile de dire quels téléphones durent le plus longtemps en regardant simplement une fiche technique.

Continuer la lecture: Snapdragon 865 contre Snapdragon 765G

La vitesse de charge est l’autre moitié de l’équation de la batterie. Les vitesses de chargement des smartphones se sont considérablement améliorées au cours des cinq dernières années et les entreprises annoncent aujourd’hui la technologie de charge rapide autant que la taille de la batterie. Nous testons la vitesse de chargement à chaque avis que nous publions, et nous avons donc constaté la progression de première main. Les graphiques ci-dessous montrent les téléphones avec les vitesses de charge les plus rapides dans le temps et également classés en mAh par minute. En d’autres termes, cela reflète la vitesse à laquelle la technologie de charge remplit une batterie.

Le X50 Pro 5G de Realme remporte la victoire ici avec le seul résultat supérieur à 100 mAh / min, avec une cadence de 127 mAh / min. Même si le Huawei P40 Pro Plus a la même batterie, le Realme charge sa cellule en moins de la moitié du temps avec sa technologie SuperDart Flash Charge. Cela est rendu plus impressionnant par le fait que le X50 Pro 5G est le troisième smartphone le moins cher de cette liste.

Une charge complète en moins d’une heure devient la nouvelle norme.

Le prochain téléphone à chargement le plus rapide est l’Oppo Find X2 Pro. La technologie de BBK est à pied d’œuvre ici, permettant un temps de charge de 43 minutes grâce à sa vitesse de 99mAh / min. Cependant, les résultats commencent à disparaître au quatrième résultat. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est beaucoup plus lent à charger que le Xiaomi Mi 10 Pro, à un taux de 78mAh / min contre 98mAh / min. De manière générale, cependant, beaucoup de ces smartphones se rechargent complètement en environ ou moins d’une heure. Parfait si vous avez besoin d’une recharge rapide.

Best of Android: gagnant de la batterie mi-2020 – Xiaomi Mi 10 Pro

Et le gagnant est… le Xiaomi Mi 10 Pro! Il a pris les devants par une bonne marge sur les finalistes. Cependant, le Mi 10 Pro ne dispose que d’une cellule de 4500 mAh. C’est nettement plus petit que le V60 ThinQ, le Galaxy S20 Ultra et d’autres que le Mi 10 Pro a battu. Cette grande autonomie de la batterie est due à l’optimisation logicielle de Xiaomi qui fonctionne en arrière-plan pour garder le téléphone allumé plus longtemps. Cela implique de fermer les applications qui ne sont pas utilisées (une pratique controversée), d’ajuster les vitesses du processeur pour correspondre à la charge de travail et de désactiver les fonctionnalités lorsqu’elles ne sont pas nécessaires.

Les optimisations logicielles du Xiaomi Mi 10 Pro permettent une grande autonomie de la batterie.

Il existe également des caractéristiques matérielles. L’écran FHD 90 Hz consomme moins d’énergie que les panneaux QHD et 120 Hz de ses concurrents. De plus, l’appareil est livré en mode 60 Hz hors de la boîte et c’est à l’utilisateur de régler l’appareil à 90 Hz dans le menu des paramètres. Ce taux de rafraîchissement inférieur améliore considérablement la durée de vie de sa batterie car il consomme moins d’énergie. Si vous êtes intéressé, le Mi 10 Pro a fonctionné pendant presque exactement 6 heures (2e place) avec 90 Hz activé. Le Xiaomi Mi 10 Pro n’est pas livré avec des capteurs de déverrouillage du visage qui fonctionnent constamment. Encore une fois, ce choix de matériel permet d’économiser de l’énergie par rapport à certains de ses concurrents. Étant donné une cellule de 5000 mAh, le Mi 10 Pro pourrait peut-être atteindre les 500 minutes – quelque chose qu’aucun téléphone n’a atteint à ce jour.

Continuer la lecture: L’anxiété à propos de la durée de vie de la batterie du smartphone est une chose réelle

Cependant, cette grande durée de vie de la batterie a un coût. Nous avons remarqué que le Mi 10 Pro adopte une approche légèrement plus conservatrice des performances de pointe par rapport au Poco F2 Pro de spécification similaire, ce qui pourrait expliquer sa longue durée de vie de la batterie, avec l’avantage supplémentaire de performances plus durables. Sur une note similaire, Xiaomi semble pousser son élimination des applications un peu trop loin parfois – fermant la musique de fond et les applications de podcast que vous utilisez, en fait. Les appareils Xiaomi sont également connus pour leurs notifications lentes en raison de la coupure de la connectivité réseau afin de préserver la batterie.

Non seulement le Mi 10 Pro dure facilement toute la journée, mais il est aussi très rapide à faire des dessins animés.

Les chiffres ne mentent pas. Le Xiaomi Mi 10 Pro a réparti plus de sept heures de temps d’écran dans notre examen. Notre temps dans le laboratoire confirme que c’est vraiment ce que vous pouvez attendre du combiné. Nous sommes impressionnés de voir à quel point vous pourriez pousser le Mi 10 Pro avant de devoir le recharger. L’appareil est arrivé troisième dans nos tests de charge de batterie, ce qui permet non seulement une grande autonomie, mais aussi une excellente expérience globale de la batterie.

Finalistes et mentions dignes

Crédit: David Imel / Autorité Android

Nous avons une deuxième place commune pour la batterie Best of Android Mid-2020 – le Huawei P40 Pro Plus et le Huawei P40 Pro. Les deux partagent le même matériel de traitement et une batterie de 4 200 mAh, et enregistrent plus de 6 heures de temps de test exténuant. Huawei est connu pour son approche intransigeante de l’élimination des applications et de l’optimisation de la RAM, ce qui aide définitivement ces téléphones à prendre de l’avance. Le processeur Kirin 990 à 7 nm du téléphone est également assez efficace.

Cependant, ces deux combinés sont deux des plus incohérents que nous ayons testés, en raison de leurs paramètres de résolution intelligente et de taux de rafraîchissement. Lors du rendu de contenu 3D, l’affichage passe parfois à 90 Hz mais reste le plus souvent verrouillé à 60 Hz. De même, la résolution d’affichage 3D est souvent fixée à 1760 x 800 au lieu de 2640 x 1200. Cela nous a donné des temps de résultats de test allant de 5,5 à près de 7 heures, avec un peu plus de 6 comme moyenne. Vous n’avez certainement pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie de ce combiné, mais les résultats varient certainement.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

La troisième place est une position très disputée, le LG V60 ThinQ 5G ayant quelques minutes d’avance sur le Poco F2 Pro, le Huawei P40 et le LG Velvet. Tous ces combinés ont enregistré plus de 5 heures de test en boucle Speed ​​Test G, garantissant qu’ils durent facilement une journée complète ou plus. Mais le LG V60 ne fait que montrer qu’une batterie colossale de 5000 mAh peut encore se frayer un chemin brutal vers le haut. Comme nous l’avons noté lors de notre examen, «le temps d’écran quotidien dépassait facilement cinq heures sur une semaine, et atteignait même huit heures sur deux jours complets… la batterie est peut-être la meilleure fonctionnalité du V60».

Et c’est une enveloppe. Consultez notre autre contenu Best of Android: Mid-2020 et revenez demain pour découvrir les téléphones les plus performants du premier semestre 2020.