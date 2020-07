Disney + retarde la première de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Disney + ne manque pas de grandes franchises pour approvisionner son catalogue. Cependant, la crise des coronavirus nous a empêchés de les voir tous à temps, frustrant les plans pour la première année de vie de la plateforme. Bien que la sortie du deuxième opus de «The Mandalorian» semble rester inchangée en octobre, le grand événement de l’été oui il a dû réajuster ses prévisions de lancement.

Anthony Mackie et Sebastian Stan dans «Le faucon et le soldat d’hiver»

En février de cette année, avant que les pays occidentaux ne soient touchés par la pandémie, le PDG de Disney de l’époque, Bob Iger, a déclaré que la première série d’action Marvel réelle de la plate-forme, « The Falcon and The Soldat d’hiver ‘, a pu être vu à partir d’août. Cependant, l’incapacité de reprendre un tournage qui a été arrêté en mars à Prague a entraîné un changement dans la feuille de route de fiction.

Ce changement de date a été confirmé par la liste des sorties de Disney + aux États-Unis en août, collectée par Decider, qui n’inclut pas «Le faucon et le soldat de l’hiver». De cette manière subtile, la société exclut l’arrivée précoce de la percée prometteuse dans l’univers cinématographique Marvel dans le catalogue original du service. Pour le moment, on ne sait pas quand la production reprendra, avec seulement neuf jours pour tourner, comme le souligne ScreenRant.

Le monde post-« Endgame »

Ce mouvement compromet le début de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel, qui aurait dû décoller avec « Black Widow », dont la première du printemps a été réajustée à la saison d’automne. Par conséquent, en attendant que Disney + mette à jour la date de sortie de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, c’est un mystère quand nous vivrons le début d’une phase marqué par les événements de « Avengers: Endgame ».