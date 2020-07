The Dragon Prince Season 4 Date de sortie, bande-annonce

– – –

The Dragon Prince est une comédie télévisée d’animation américaine de comédie américaine. Aaron Ehasz et Justin Richmond crée la série et réalisé par Giancarlo Volpe et Villads Spangenberg. Jusqu’à présent, la première saison a été diffusée le 14 septembre 2018. La série a été présentée avec tous les épisodes de vingt-sept minutes chacun. Jusqu’à présent, The Dragon Prince a créé une base de fans séparée et est évalué à 8,4 / 10 par IMDb.

The Dragon Prince Season 4 Date de sortie

Les 3 saisons ont été interrompues soit au cours des années consécutives. Mais, il devrait être lancé en 2021. De toute évidence, il n’est pas possible de sortir le quatrième opus de la série à l’extérieur en 2020 en raison de la pandémie mondiale. De plus, la routine de 9-10 épisodes sera probablement suivie à la quatrième saison également.

The Dragon Prince Saison 4 Cast

Tous les acteurs voix précédents reviendront pour que la saison apporte aventure et humour dans le spectacle. Le casting de célébrités comprendra:

Jack Desena comme Callum

Paula Burrows comme Rayla

Sasha Rojen comme Ezran

Jason Simpson comme Viren

Racquel Belmonte en tant que Claudia

Jesse Inocalla comme Soren

Luc Roderique en tant que roi Harrow de Katolis

Kazumi Evans en tant que Reine Sarai de Katolis Général Amaya

Adrian Petriw en tant que commandant Gren,

Omari Newton comme Corvus

Najanni Mitchell comme Ellis

Paula Burrows comme Opel

Zelda Ehasz en tant que reine Aanya

Peter Kelamis en tant que capitaine Villads

Vincent Tong en tant que Prince Kasef

The Dragon Prince Season 4 Plot

L’histoire tourne autour d’un monde imaginaire de Xadia qui est plein de forces d’elfes, de dragons et de personnes. Ils trouvent des approches comme la magie, car les humains n’avaient pas de pouvoirs. Mais, Viren un magicien avec sa défaite magique et tue le roi des dragons et a également essayé de tuer l’œuf bien qu’il n’ait pas réussi dans son mobile.

Dans la saison à venir, nous pouvons voir le conflit entre l’héritier du dragon Zym et Viren. Zym veut se venger de Viren pour le meurtre de son père et on s’attend à ce que la bataille se termine à cause de Callum, Rayla et Ezran. Il est très susceptible de voir plus de rebondissements et d’excitation au cours de la prochaine saison.

The Dragon Prince Season 4 Trailer

