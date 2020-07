Huawei FreeBuds 3i Review: de grandes fonctionnalités sur un budget

Huawei peut avoir du mal avec les applications, mais son matériel reste incroyablement attrayant. Les derniers écouteurs sans fil de la société, les Huawei FreeBuds 3i, combinent un prix abordable avec une bonne qualité sonore et des fonctionnalités que vous trouverez généralement sur des concurrents haut de gamme comme les AirPods Pro.

Ces véritables écouteurs sans fil abordables sont-ils un bon choix? Découvrez-le dans notre revue Huawei FreeBuds 3i.

À propos de cet avis: L’unité d’examen FreeBuds 3i a été fournie à Autorité Android par le fabricant. J’ai utilisé les écouteurs pendant environ deux semaines, connectés à mon Mate 20 Pro et à mon ordinateur portable Asus ROG.

Huawei FreeBuds 3i: technologie et spécifications

Connexion: Bluetooth 5

Codecs Bluetooth: AAC, SBC

Suppression active du bruit: jusqu’à 32 dB

Microphones: 3

Pilote: 10 mm dynamique

Commandes: Appuyez deux fois, appuyez longuement

Capacité de la batterie: 37mAh / oreillette. Boîtier de charge 410mAh

Autonomie de la batterie: jusqu’à 3,5 heures de lecture. Jusqu’à 14,5 h avec étui de chargement

Chargement: USB-C, filaire uniquement

Temps de charge: écouteurs – environ 1h; total – environ 115 minutes

Résistance à l’eau: IPX4 (éclaboussures uniquement)

Poids: 5,5 g / oreillette, étui 51 g

Embouts auriculaires: 4 paires – L, M, S, XS

Fonctions: mode de sensibilisation, ouverture pop pour se connecter (EMUI 10 uniquement), détection d’usure (EMUI 10 uniquement), assistant virtuel, commandes tactiles

Comme leur nom l’indique, les FreeBuds 3i (99 £ / 99 €) sont la suite des FreeBuds 3 plus sophistiqués (149 £ / 189 € au lancement), qui sont sortis à la fin de l’année dernière.

En dépit d’être beaucoup moins cher, la différence entre le FreeBuds 3i et le FreeBuds 3 n’est pas énorme. En fait, si vous voulez une conception intra-auriculaire et une isolation acoustique supérieure, les FreeBuds 3i les moins chers viennent en tête. D’un autre côté, les FreeBuds 3 ont une plus longue durée de vie de la batterie et une meilleure qualité sonore dans des conditions optimales.

En dépit d’être beaucoup moins cher, la différence entre le FreeBuds 3i et le FreeBuds 3 n’est pas énorme.

Les FreeBuds 3i sont dotés de dispositifs de suppression active du bruit (ANC) et de silicone qui pénètrent dans vos canaux auditifs, atténuant le bruit extérieur et améliorant la qualité sonore perçue. Comme les FreeBuds 3, ils s’inspirent de la série AirPods d’Apple, à la fois en apparence et en fonctionnalités. Les FreeBuds 3i sont même livrés avec le mode Awareness, qui fonctionne exactement comme le mode Transparence d’Apple.

Vous pouvez utiliser le FreeBuds 3i avec n’importe quel appareil compatible Bluetooth, mais vous obtiendrez la meilleure expérience avec les appareils Huawei exécutant EMUI 10 ou version ultérieure, qui offrent une connexion plus rapide et une détection de port.

Le FreeBuds 3i prend en charge deux gestes simples – double-tap et tap-and-hold. À l’aide de l’application compagnon, Huawei AI Life, vous pouvez attribuer le geste de double-appui aux commandes de lecture, tandis que le fait d’appuyer et de maintenir fait défiler les modes ANC.

Huawei AI Life est compatible avec à peu près n’importe quel appareil Android, mais il n’est pas disponible pour iOS. Vous pouvez toujours utiliser le FreeBuds 3i avec un iPhone, mais vous ne pourrez pas personnaliser les gestes ou obtenir des mises à jour logicielles, à moins que vous ne puissiez vous procurer un appareil Android.

Lisez aussi: Les meilleurs écouteurs à moins de 100 $ de 2020

Lorsqu’il est utilisé avec un téléphone Huawei exécutant EMUI 10 ou une version ultérieure, les FreeBuds 3i se connectent de manière transparente en ouvrant simplement le boîtier, et ils détectent également l’usure pour mettre automatiquement en pause et reprendre la lecture.

Vous pouvez attribuer différentes commandes pour appuyer deux fois sur les écouteurs gauche et droit, ce qui vous donne un peu plus de flexibilité. Vous pouvez choisir entre la lecture / pause, la chanson suivante, la chanson précédente et l’assistant vocal de réveil.

Le Huawei FreeBuds 3i sonne-t-il bien?

J’ai vraiment aimé le son du FreeBuds 3, et la bonne nouvelle est que les FreeBuds 3i ne sont pas loin derrière en termes de qualité sonore. Je ne suis en aucun cas un audiophile, mais j’ai trouvé le FreeBuds 3i agréable dans la plupart des situations.

Le plus gros problème que j’ai remarqué concernait la partie inférieure du spectre de fréquences. Les basses et les basses fréquences en général ont un son moins clair par rapport aux FreeBuds 3. Ce n’est pas terrible, mais c’est perceptible. Mis à part la clarté, les basses fréquences avaient également tendance à noyer des parties du milieu de gamme. J’ai rencontré ce problème avec de nombreux morceaux de Billie Eilish qui présentent des basses lourdes et des voix feutrées. Ce phénomène, lorsque les sons forts rendent difficile la perception de sons relativement silencieux, est appelé masquage auditif et est courant avec les casques d’écoute grand public. Bien que le résultat soit rarement désagréable, si vous vous souciez beaucoup d’une reproduction précise, vous pouvez trouver le FreeBuds 3i décevant.

J’ai trouvé le FreeBuds 3i agréable dans la plupart des situations.

La qualité sonore du FreeBuds 3i est par ailleurs bonne, surtout compte tenu de leur prix. Les voix ont tendance à être claires, tant qu’elles ne sont pas accompagnées d’une cacophonie de coups de tambour; Je n’ai entendu aucun sifflement ou craquement ennuyeux, et les écouteurs deviennent assez bruyants.

Il est utile que les FreeBuds 3i comportent des embouts en silicone qui se branchent dans vos oreilles (il y a quatre tailles incluses dans l’emballage). Ceux-ci fournissent l’isolement qui fait cruellement défaut aux FreeBuds 3 à ajustement ouvert, ainsi qu’aux AirPods et autres écouteurs de conception similaire. Grâce à cela, les FreeBuds 3i sonnent plus fort que les FreeBuds 3, malgré un pilote plus petit: 10 mm vs 14,2 mm. Pour avoir une meilleure idée de ce que cela signifie, considérez que je pourrais utiliser confortablement les FreeBuds 3i à 30% de volume sur mon ordinateur portable, où j’ai dû augmenter le volume plus près de 50% sur les FreeBuds 3 pour le même effet perçu.

La suppression active du bruit est-elle bonne sur le FreeBuds 3i?

Les FreeBuds 3i ne m’ont pas époustouflé avec leur suppression de bruit, mais ils sont certainement meilleurs à cet égard que l’ANC des FreeBuds 3, qui était à peine perceptible.

Les embouts antibruit empêchent une grande partie du bruit ambiant de pénétrer, ce qui permet à la fonction ANC de faire une différence audible.

Comme avec tous les écouteurs ANC, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec des bruits faibles et monotones comme le bourdonnement d’une cabine d’avion ou de moteurs de voiture. Pendant ce temps, les hautes fréquences passent et ANC aura du mal à s’adapter à des bruits variables comme le bavardage d’un café.

Lire la suite: Les meilleurs écouteurs sans fil véritablement antibruit

Si vous devez travailler – ou simplement vous détendre – dans un environnement bruyant, vous voudrez certainement garder le FreeBuds 3i en mode ANC. Même sans musique, vous entendrez la différence. Et lorsque vous écoutez de la musique, vous n’aurez pas besoin d’augmenter le volume aussi haut, ce qui est bon pour votre santé auditive.

Les FreeBuds 3i ont-ils le mode Transparence?

Le FreeBuds 3i vous permet de basculer dans un mode spécial qui aide les sons extérieurs à passer, ce qui les rend plus faciles à entendre même lorsque vous écoutez de la musique. Il fonctionne un peu comme le mode Transparence d’AirPods Pro, il est simplement appelé différent: le mode de sensibilisation.

Il existe une différence notable entre le mode de sensibilisation et la simple désactivation de l’ANC. Je pouvais entendre ma femme me parler plus facilement, même sans interrompre la musique ou baisser le volume. La sensibilisation peut également être utile lorsque vous marchez ou faites du jogging sur des routes très fréquentées ou lorsque vous devez faire attention à votre environnement.

Notez que le mode de sensibilisation doit être activé à partir de l’application Huawei AI Life. S’il n’est pas activé, les écouteurs activent et désactivent simplement l’ANC.

Les FreeBuds 3i fonctionnent sur Bluetooth 5 et prennent en charge les codecs SBC et AAC. SBC est le codec Bluetooth le plus basique du marché, sacrifiant la qualité audio pour des transferts de données inférieurs. Pendant ce temps, AAC est un codec plus avancé qui permet une meilleure qualité audio, mais il ne convient que pour une utilisation sur les appareils Apple. Les appareils Android ont tendance à fonctionner de manière incohérente avec ce codec. Le multipoint Bluetooth n’est pas pris en charge, vous ne pourrez donc pas connecter le FreeBuds 3i, disons, à votre téléphone et à votre ordinateur portable en même temps.

Dans mon utilisation, le FreeBuds 3i s’est connecté rapidement et de manière fiable à mon smartphone Mate 20 Pro. Je n’ai rencontré aucun problème à mentionner. C’était une autre histoire avec mon ordinateur portable, où les deux écouteurs étaient souvent «désynchronisés». Un écouteur serait très légèrement décalé par rapport à l’autre, créant un effet d’écho notable. Cela se produirait pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que les écouteurs se resynchronisent d’eux-mêmes. J’ai également rencontré de courtes interruptions de temps en temps lors de la connexion à l’ordinateur portable.

La durée de vie de la batterie du FreeBuds 3i est-elle bonne?

Le FreeBuds 3i ne gagnera aucun prix pour l’autonomie de la batterie. D’après mon expérience, ils se sont arrêtés après environ trois heures d’utilisation (avec ANC activé). C’est environ une heure de moins que les FreeBuds 3, et un peu moins par rapport aux autres vrais écouteurs sans fil.

La bonne nouvelle est que vous pourrez utiliser l’étui pour les recharger quatre fois, ce qui devrait prolonger la durée de vie totale de la batterie de plus de 12 heures.

Pour référence, Huawei réclame jusqu’à 3,5 heures pour les écouteurs et 14,5 heures de lecture avec l’étui inclus.

Ce que j’aime du FreeBuds 3i

Le confort et la facilité d’utilisation. J’ai aimé que les FreeBuds 3i se connectent rapidement et de manière fiable et une fois que vous les avez dans vos oreilles, ils ne se sentent pas lourds ou mal à l’aise.

J’ai aimé que les FreeBuds 3i se connectent rapidement et de manière fiable et une fois que vous les avez dans vos oreilles, ils ne se sentent pas lourds ou mal à l’aise. L’isolation acoustique et l’ANC. Grâce à ces deux fonctionnalités, j’ai pu brancher le monde extérieur d’une manière qui n’était tout simplement pas possible avec les FreeBuds 3.

Grâce à ces deux fonctionnalités, j’ai pu brancher le monde extérieur d’une manière qui n’était tout simplement pas possible avec les FreeBuds 3. Les gestes. Ils ont travaillé de manière fiable.

Ce que je n’aime pas avec les FreeBuds 3i

La durée de vie de la batterie relativement courte Avec ANC activé, je devais remettre les écouteurs dans le boîtier en trois heures ou moins. Pas idéal pour ceux qui les utilisent au travail ou lors de longs voyages.

Avec ANC activé, je devais remettre les écouteurs dans le boîtier en trois heures ou moins. Pas idéal pour ceux qui les utilisent au travail ou lors de longs voyages. Les problèmes de connexion sur un ordinateur portable Windows. La légère désynchronisation a ruiné l’expérience de les utiliser avec mon ordinateur portable. Je ne sais pas si ce problème est commun ou spécifique à ma configuration.

La légère désynchronisation a ruiné l’expérience de les utiliser avec mon ordinateur portable. Je ne sais pas si ce problème est commun ou spécifique à ma configuration. La basse mal définie. Les parties de pistes lourdes manquaient de définition.

Revue de FreeBuds 3i: Devriez-vous les acheter?

Huawei FreeBuds 3i Bonne suppression active du bruit sur un budget Nous pouvons recommander le Huawei FreeBuds 3i à ceux qui recherchent une paire d’écouteurs véritablement sans fil à prix abordable avec une suppression active du bruit. La recommandation est plus facile si vous utilisez actuellement un appareil Huawei récent comme la série P ou la série Mate.

Je peux recommander le Huawei FreeBuds 3i à ceux qui recherchent une paire d’écouteurs véritablement sans fil à prix abordable avec une suppression active du bruit. La recommandation est plus facile si vous utilisez actuellement un appareil Huawei récent comme la série P ou la série Mate.

Pour leur prix, la qualité sonore du FreeBuds 3i est solide. L’annulation de bruit active avec le mode Awareness est agréable à avoir dans cette gamme de prix.

Vous devriez probablement transmettre le FreeBuds 3i si vous voulez le meilleur son. Le matériel audio est moins performant que les FreeBuds 3 plus chers, et ils manquent également de meilleurs codecs comme aptX.

Pour environ le même prix que le FreeBuds 3i, vous pouvez obtenir des alternatives, notamment les Samsung Galaxy Buds de première génération, l’Edifier TWS1 et l’Anker SoundCore Liberty Air 2. Certaines de ces options offrent une charge sans fil, de meilleurs codecs et une résistance à l’eau supérieure . Cependant, la plupart n’offrent pas d’ANC. Pour cela, vous devrez étirer un peu plus votre budget pour les écouteurs antibruit Panasonic RZ-S500W.

C’est tout pour notre test Huawei FreeBuds 3i. Il est temps de peser: ces écouteurs ont-ils l’air d’une bonne affaire?