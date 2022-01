Dexter New Blood : Y aura-t-il une saison 2 du revival ?

Alors que Dexter : New Blood a été initialement commercialisé comme une mini-série, la fin de la saison 1 a laissé beaucoup plus d’histoire à raconter, laissant la porte grande ouverte à une éventuelle saison 2. Dexter : New Blood a fait revenir Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan afin de racheter le final détestable de la série originale.

En revenant dans la série, New Blood a également ramené son fils Harrison Morgan, sa sœur Debra Morgan et quelques caméos de la série originale pour ajouter à la nouvelle vie de Dexter dans la ville fictive d’Iron Lake. Lorsque l’on considère comment Dexter : New Blood saison 1 se termine, il semble que l’histoire du personnage titulaire soit finie, mais pas celle de son fils, Harrison Morgan.

Créé par Clyde Phillips, Dexter: New Blood est une série dramatique policière qui fait suite à la série originale Dexter, initialement diffusée de 2006 à 2013. Les deux séries sont inspirées des livres Dexter de l’auteur américain Jeff Lindsay, mais ils ont peu en commun avec le matériel source. Situé dans la petite ville new-yorkaise d’Iron Lake, il dépeint le personnage éponyme vivant une vie normale. Cela fait environ une décennie qu’il n’a pas ressenti le besoin de tuer quelqu’un. Cependant, le Passager Noir s’émeut une fois de plus au sein de Dexter lorsqu’il découvre un tueur qui a échappé à la justice vivant dans son voisinage. Pour compliquer encore les choses, Harrison, son fils avec Rita, se présente un jour chez lui.

Après sa première, la série Revival a principalement reçu des critiques positives. Clyde Phillips était le showrunner des quatre premières saisons de la série originale, son retour dans la franchise a donc été bien accueilli par les critiques et les fans. Alors que la plupart des épisodes de “Dexter: New Blood” ont reçu une réponse positive, la finale a suscité une réaction mitigée en raison de la fin et du sort éventuel du personnage principal. Si vous avez déjà regardé la première saison et que vous voulez savoir où il y aura une saison 2, nous avons ce qu’il vous faut.

Dexter New Blood : Date de sortie de la saison 2

La saison 1 de Dexter: New Blood a été diffusée le 7 novembre 2021 sur Showtime outre-Atlantique et sur Canal+ en France et a diffusé dix épisodes de 43 à 58 minutes avant de se terminer le 9 janvier 2022. Quant à la saison 2, voici ce que nous savons.

Ni les dirigeants de Showtime ni les producteurs de la série n’ont encore confirmé le développement d’une deuxième saison de Dexter: New Blood. Cependant, Clyde Phillips a déclaré à Deadline dans une interview qu’il reviendrait avec plaisir pour continuer l’histoire si le réseau le lui demandait. “Quand les gens commenceront à se gaver après la finale, je suis convaincu que les chiffres continueront d’augmenter”, a-t-il déclaré.

« C’est à Showtime de m’appeler s’ils en veulent plus. S’ils me demandent si j’aimerais faire une suite, je dirais oui. Il se passe beaucoup de choses, mais je laisserais tout tomber pour ça et je dirais oui en une seconde.

Dans une précédente interview avec le podcast ” TV’s Top 5 ” du Hollywood Reporter, Clyde Phillips a laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus de contenu Dexter à l’avenir. Répondant à une question sur une éventuelle deuxième saison, il a déclaré:

“Laissez-moi dire ceci pour répondre à cela: ne dites jamais jamais. J’aurais pu dire oui ou non. Je dis ne jamais dire jamais. Tout peut arriver et je ne vais pas m’engager sur le fait que c’est la fin absolue de la franchise. Je pense que c’est une réponse assez révélatrice.

Hey #Dexter fans – I’m gonna have an EXCITING #DexterNewBlood announcement to share early Monday morning. I can’t wait to share with all of ya! pic.twitter.com/MOjsOeM5ZU — Scott Reynolds (@jscottamy) January 7, 2022

De plus, Scott Reynolds, qui a été impliqué dans la production à la fois de l’original et de la reprise, a déclaré aux fans de la série via Twitter que des annonces passionnantes concernant la série seraient faites le matin du 10 janvier 2022. Si l’annonce concerne effectivement le renouvellement de la série, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que la saison 2 de Dexter: New Blood sorte dans le courantdu dernier trimestre 2022 .

Casting de Dexter New Blood saison 2

La saison 1 de Dexter: New Blood met en vedette Michael C. Hall (Dexter Morgan/Jim Lindsay/le boucher de Bay Harbor), Jack Alcott (Harrison Morgan), Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Julia Jones (chef de police Angela Bishop) et Clancy Brown (Kurt Caldwell). Le casting de la série comprend également Johnny Sequoyah (Audrey Bishop), Alano Miller (Sergent Logan), Jamie Chung (Molly Park), John Lithgow (Arthur Mitchell/Trinity Killer) et David Zayas (Angel Batista).

Les personnages respectifs de Hall, Carpenter, Brown, Miller, Chung et Lithgow sont morts et n’apparaîtront probablement pas au-delà des scènes de flashback dans la future saison 2. Si Harrison reprend le flambeau de son père, sa conscience pourrait alors prendre la forme de son père, tout comme celui de Dexter a pris la forme de Harry et Deb. Le reste de la distribution reprendra probablement ses rôles. De plus, de nouveaux membres de la distribution pourraient être ajoutés si la série continue d’élargir son univers.

Intrigue de la saison 2 de Dexter New Blood

Dans la finale de la saison 1, intitulée “Les péchés du père”, Dexter est arrêté. Angela apprend que Kurt a tué Iris, Molly et toutes ces femmes sur son mur. Dexter tue Logan pour atteindre son fils, mais Harrison se rend compte de ce qu’il a fait et l’accuse de ne pas suivre son propre code. Harrison tue Dexter, mais Angela le laisse partir après lui avoir ordonné de ne jamais revenir.

Dans la future saison 2, Harrison pourrait se rendre à Los Angeles, où son père avait l’intention de déménager. Si le Passager Noir s’émeut, il lui sera facile de le satisfaire. Audrey pourrait le rejoindre à un moment donné, et les demi-frères et sœurs de Harrison pourraient également apparaître plus tard dans la saison.