Ozark saison 4 : pourquoi Helen Pierce sera la grande absente ?

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la sortie de la quatrième et dernière saison d’Ozark, les événements de la saison 3 font toujours l’objet de débats et de curiosité, en particulier les dernières minutes de son dernier épisode.

Le dernier opus de Ozark a dépassé toutes les attentes connues d’avance, a mis le public à l’épreuve en lui faisant vivre des montagnes russes d’émotions conflictuelles très intenses et surtout avec de nombreux doutes sur ce qui s’est passé et quelles conséquences cela entraînera pour ses protagonistes après les dernières minutes choquantes, qui pour beaucoup, c’était le plus grand tournant dramatique que le spectacle ait pris jusqu’à présent.

Helen Pierce est entrée dans la vie des Byrde pour tenter de la gâcher

Avec la diffusion de la quatrième saison d’Ozark très proche le 21 janvier sur Netflix, après près de deux ans d’attente, cela a provoqué un va-et-vient de commentaires sur le développement que la série a présenté et comment les producteurs feront une clôture qui est au hauteur de ce qui a été vu jusqu’à présent. L’un des thèmes favoris fait référence au personnage de Helen Pierce, joué par l’actrice Janet Mcteer.

Dans la troisième saison d’Ozark, l’un des arcs narratifs les plus importants était celui qui mettait en vedette l’avocate du cartel Helen Pierce et son intrusion dans la vie des époux Byrde, Marty et Wendy joués par Jason Bateman et Laura Linney. Au début, on supposait que l’apparition de Pierce était destinée à surveiller de plus près le couple et le fonctionnement des entreprises qu’ils dirigent pour blanchir de l’argent, un produit du trafic de drogue dirigé par Omar Navarro (Felix Solis) du Mexique.

Lorsque Helen est arrivée dans l’Ozark avec sa fille Erin (Madison Thompson), Marty et Wendy ont rapidement subi une immense pression de la part du cartel de Navarro pour mener à bien leur opération criminelle, en particulier avec Helen regardant toujours par-dessus leurs épaules. et intervenant directement dans toutes leurs affaires, parfois de manière inimaginable. L’escalade du drame entre l’avocat et le couple était si grande que les Byrdes sont devenus très clairs que tout faux pas mettrait en péril leur survie comme jamais auparavant.

De nombreux fans ont remis en question la décision de retirer Helen Pierce de Ozark

Le développement de la tension de ces personnages atteint un tournant lorsqu’Helen tente d’encadrer Marty et Wendy devant Navarro pour les sortir de l’opération et garder leurs affaires, sans imaginer que cela conduirait à sa propre mort aux mains de le meurtrier. salaire Nelson (Nelson Bonilla). Ce virage à ce jour est celui qui a eu le plus d’impact sur le public, à cet égard l’un des showrunners du programme, Chris Mundy, fait quelques déclarations.

“Nous pensons au premier tiers de la saison comme Marty contre Wendy.”

“Wendy a gagné cette bataille, puis cela passe à cette alliance provisoire entre Wendy et Helen et, par extension, Wendy et Marty contre Helen.”

“Nous voulions vraiment maintenir cette tension selon laquelle ces deux choses ne peuvent pas coexister, quelqu’un doit gagner cette bataille car Navarro ne supportera rien d’instable et il devra choisir son camp.”

Chris Mundy a poursuivi en expliquant que l’intention de la production était de montrer que la division causée tout au long de la saison ne pouvait pas se terminer proprement, ce qui conduirait à quelque chose de sanglant, ainsi que de confirmer la menace du baron de la drogue, montrant Marty et Wendy que tout espoir d’évasion ne se réalisera pas facilement. Navarro savait également que le couple était plus précieux pour lui qu’Helen grâce à leur grande ingéniosité à créer des moyens de blanchir de l’argent sale.