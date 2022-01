Bob Saget, acteur de La Fête à la maison, est décédé à l’âge de 65 ans

Bob Saget, surtout connu pour avoir incarné le père de famille Danny Tanner dans la série La Fête à la maison et sa suite sur Netflix, est décédé à l’âge de 65 ans ce dimanche 9 janvier 2022.

Né le 17 mai 1956, la star de La Fête à la maison, Bob Saget a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement en 1980 en apparaissant dans le court métrage Devices. Après avoir décroché une poignée de rôles à la télévision, il a percé dans la sitcom La Fête à la maison, où il a incarné le patriarche Danny Tanner pendant 8 saisons. Il a ensuite repris ce rôle dans la série Netflix La Fête à la maison : 20 ans après, qui a duré 5 saisons supplémentaires. Cependant, Bob Saget n’est apparu que dans un total de 15 épisodes aux côtés des stars originales Candace Cameron Bure (D.J. Tanner), Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) et Andrea Barber (Kimmy Gibbler).

Au-delà de la franchise La Fête à la maison, Bob Saget a prêté sa voix à la sitcom How I Met Your Mother, où il incarnait Ted Mosby, plus âgé, et faisait la narration de toutes ses histoires. Il a également animé l’émission America’s Funniest Home Videos de 1989 à 1997. Au fil des ans, Bob Saget a fait des apparitions dans un certain nombre d’émissions de télévision, jouant parfois son propre rôle. Par exemple, il a joué son propre rôle dans 4 épisodes de la série Entourage sur HBO. Plus récemment, il a participé à l’émission The Masked Singer.

La cause du décès de Bob Saget encore inconnue

Bob Saget est décédé le dimanche 9 janvier au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride. Il avait 65 ans. Les services du shérif et des pompiers ont répondu à l’hôtel vers 16 heures après que la sécurité ait trouvé Bob Saget dans sa chambre. Il a été déclaré mort sur place, mais la cause du décès n’a pas été communiquée. Samedi soir, Bob Saget a donné un spectacle comique à Jacksonville dans le cadre de sa tournée I Don’t Do Negative. Son dernier tweet célébrait l’événement, lui qui a même écrit :

“Je n’avais aucune idée que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis heureux d’être à nouveau accro à cette merde”..

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Bob Saget était un comédien doué, réalisant de nombreux spectacles de stand-up au cours de sa carrière. Son album comique de 2014, That’s What I’m Talkin’ About, lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album comique. Sa tournée actuelle comportait un certain nombre de dates prévues pour les semaines à venir. Au-delà de la comédie et de la télévision, Bob Saget est apparu dans divers films au fil des ans, avec Dumb and Dumberer : Quand Harry rencontra Lloyd de 2003 est l’un des plus marquants. Sa dernière apparition à l’écran, le film Killing Daniel, n’est pas encore sorti.

On se souviendra certainement de Bob Saget pour son humour et la chaleur qu’il a apportée au rôle de Danny Tanner. Pour ceux qui ont grandi en regardant La Fête à la maison et qui ont ensuite retrouvé la maison Tanner avec La Fête à la maison : 20 ans après, Bob Saget était comme une figure paternelle. Le perdre est un coup dur, surtout en raison de la soudaineté de l’événement. Néanmoins, il a marqué de son empreinte l’industrie du divertissement et le cœur des téléspectateurs du monde entier, et il ne sera pas oublié de sitôt.