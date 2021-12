Top 5 des meilleures sitcoms à regarder en streaming en ce moment

Peu importe le type de séries que vous aimez, nous avons tous envie à un moment de nous asseoir et de décompresser en riant sans prise de tête. Les sitcoms sont ce qui rassemble les amis et la famille, sont super à regarder n’importe où, et le meilleur de tous, elles font rire de plaisir.

Tout ce dont vous avez besoin pour profiter de ces émissions pleines de rires est un bon débit Internet qui garantira que votre streaming ne soit pas interrompu.

FRIENDS

Cette série a donné naissance à la comédie que nous voyons aujourd’hui. Elle a placé la barre haute et a été la sitcom la plus lucrative à ce jour avec la génération Z accrochée à elle même si elle est sortie il y a vingt-six ans. Friends est la sitcom classique ultime, qui est la solution à une journée stressante, à une rupture, à une mauvaise journée au travail ou simplement pour rire pendant le déjeuner. La série de dix saisons met en lumière la vie de six amis qui se rencontrent et Central Perk et naviguent à travers les événements de la vie. Vous pouvez voir FRIENDS en streaming sur Netflix.

The Big Bang Theory

Cette sitcom où l’intelligence rencontre l’humour et présente des esprits brillants célèbres tels que Stephen Hawking, Bill the Science Guy, Elon Musk et bien d’autres. La série tourne autour des scientifiques, des découvertes et de la comédie comique non-stop pour vous faire pleurer de rire. Le spectacle est addictif et a acquis une telle renommée qu’il a été adapté en une série dérivée appelée Young Sheldon. Vous pouvez regarder The Big Bang Theory en streaming sur Amazon Prime Video, Netflix et Salto.

Jane the Virgin

C’est de loin la meilleure sitcom eadaptée d’une telenovela à ce jour ! Elle a même une note de 100 % sur Rotten Tomatoes. Jane the Virgin suit la vie d’une femme qui a pour objectif de se sauver jusqu’après son mariage et un jour elle apprend qu’elle est enceinte ! Perplexe quant à la façon dont cela s’est produit, elle apprend en outre que le gynécologue a accidentellement inséré le sperme d’un riche propriétaire d’hôtel en elle ! Parlez d’être dramatique. Le spectacle est un chef-d’œuvre des temps modernes. Vous pouvez voir Jane the Virgin en streaming sur Netflix

Brooklyn Nine-Nine

Qui a pensé qu’un couple d’officiers dans un commissariat aurait une vie ennuyeuse ? De la résolution de mystères de meurtre à l’arrestation d’hommes déguisés en bananes géantes, le spectacle tourne autour de la vie des détectives et de leurs personnalités individuelles de comédie-comique – dont chacun nous met en colère. L’émission est actuellement renouvelée pour sa dernière saison et c’est donc le moment idéal pour commencer à la regarder ! Brooklyn Nine-Nine est dispo en streaming sur Netflix.

Modern Family

Une famille inadaptée et leur vision de la vie – cette émission est aussi racontable que possible. Il aborde les problèmes quotidiens de la vie familiale moderne que chacun de nous a soit traité ou est en train de traiter. L’aspect humoristique est de premier ordre et les jours où l’on se sent mal, ce spectacle est ce qui vous remontera le moral ! Les 11 saisons de Modern Family sont dispo en streaming sur Disney+ et Netflix.

Bien sûr ce ne sont pas les seules sitcoms qu’il faut voir absolument, on peut également citer dans le même style How I Met Your Mother, New Girl ou encore Malcolm qui mériteraient tout autant de faire partie de notre top 5 des meilleures sitcoms à voir en streaming !