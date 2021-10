Dexter : New Blood : Qui est Angela, ce nouveau personnage dans la vie de Dexter Morgan ?

in

Il reste moins d’un mois avant la reprise de la série policière Dexter : New Blood, avec un épisode qui plongera dans cette partie de l’histoire du tueur en série avec des personnages du passé et de nouveaux visages.

Dexter : New Blood, le reboot de la série policière est à trois semaines d’arriver sur les écrans des fans qui ont réclamé une fin appropriée à l’histoire de Dexter Morgan (Michael C. Hall), qui s’est terminée en 2013.

Dexter: New Blood sera diffusé sur Canal+

Showtime a programmé le 7 novembre pour la diffusion des nouveaux épisodes, qui montreront ce que Dexter a fait de sa vie depuis la dernière fois qu’on l’a vu et quelles sont ses relations avec son entourage dans sa nouvelle installation à Iron Lake. En France, ce sera sur Canal+ que nous pourrons voir les épisodes de cette saison 9, probablement en US+24 bien qu’aucune date n’a été officiellement annoncée pour le moment.

La série de 10 épisodes ramènera d’entre les morts Debra Morgan, le rôle de Jennifer Carpenter, la sœur défunte de Dexter, ainsi que le fils du tueur, Harry, que l’on voit dans la bande-annonce promotionnelle à l’âge adulte.

Cependant, la bande-annonce a également montré que Dexter est entouré de nouveaux visages, notamment Angela Bishop (Julia Jones). Beaucoup se demanderont quel rôle joue ce personnage dans la nouvelle vie de Morgan.

Comme décrit dans les avant-premières de Dexter : New Blood, Angela est la petite amie de Dexter. Pour ceux qui connaissent bien le personnage, dans sa double vie, elle s’est toujours arrangée pour avoir des intérêts amoureux afin d’essayer de masquer sa véritable identité, comme ce fut le cas pour Rita au cours des premières saisons de la série originale.

Dans Dexter : New Blood, Angela n’est pas seulement la petite amie de Dexter. Elle est également le chef de la police d’Iron Lake, comme on peut le voir dans la bande-annonce promotionnelle du prochain épisode de la série. Mais sera-t-elle au courant de son sombre passé, et Angela sera-t-elle un lien permettant à Dexter de garder un œil sur toutes les cibles du tueur en série ?

C’est vraiment un défi pour Dexter de sortir avec quelqu’un comme Angela, un officier de police, il doit donc garder sa vie passée sous le coude. Et ce, au cas où elle ne saurait pas combien de meurtres le personnage de Hall a à son actif.