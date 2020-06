Déconfinement : les films à voir au cinéma 

Trois mois se sont écoulés durant lesquelles les salles de cinéma ont fermé leurs portes à cause du confinement. À partir de ce 22 juin, les portes des salles de cinéma seront rouvertes. Découvrez les films à regarder à partir de cette date.

Les salles obscures se préparent à rouvrir leurs portes et à accueillir de nouveau les spectateurs à compter du 22 juin prochain. Une nouvelle très attendue après un peu plus de trois de mois de fermeture à cause du confinement.

Une annonce qui réjouit la Fédération nationale des cinémas français (FNCF)

La décision des autorités a surpris tout le monde y compris le secteur. Une reprise des activités avant le mois de juillet n’était pas prévue et encore moins un lundi étant donné que depuis toujours la journée pour les sorties des nouveautés se passent toujours les mercredis.

L’annonce du Premier ministre Édouard Philippe n’a pas manqué de susciter la réaction de la Fédération nationale des cinémas français par l’intermédiaire de son président, Richard Patry. Ce dernier d’expliquer que les Français vont pouvoir renouer avec l’expérience cinéma sur grand écran et que les salles obscures pourront de nouveau accueillir les cinéphiles après plus de trois mois de fermeture.

De nombreux films attendent les Français à partir de ce 22 juin. Certains ont eu la malchance de sortir seulement quelques jours avant la décision ordonnant la fermeture des salles de cinémas.

Les films sortis avant le 14 mars et qui reviennent dans les salles

Ces derniers reviennent sur les écrans pour être découverts ou redécouverts par les cinéphiles.

Une sirène à Paris



Parmi ces nombreuses productions, on retrouve le drôle et poétique long métrage de Mathias Malzieu, à la fois musicien, cinéaste et écrivain « Une sirène à Paris ». Le film est inspiré d’un roman du même nom publié chez Albin Michel.

La bonne épouse

Une comédie de Martin Provost avec au casting Juliette Binoche, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau et Édouard Baer. Le film raconte la vie d’une enseignante Paulette Van der Beck. Elle enseigne à ses élèves que le rôle d’une épouse est de tenir son foyer et de se soumettre au devoir conjugal sans protester. Ses certitudes et ses principes se trouvent toutefois bouleversés lorsqu’elle devient veuve et ruinée.

Radioactive





Un biopic de Marie Curie est également de retour dans les salles à partir de ce 22 juin. Il est signé par la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi. Il retrace le parcours de la première femme ayant obtenu le prix Nobel.

De Gaulle

La réouverture des salles sera aussi l’occasion de voir le film de Gabriel Le Bomin, De Gaulle. La date prévue pour la nouvelle sortie de ce long-métrage coïncide avec le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin. Lambert Wilson et Isabelle Carré font entre autres partie des acteurs qui jouent dans ce film. Lors de sa première sortie le 4 mars dernier, 600 000 entrées ont été enregistrés durant 10 jours.

Les films dont la date prévue pour leur sortie était le 18 mars

Certains producteurs ont fait le choix d’attendre le déconfinement pour présenter leur film plutôt que de les sortir sur les plateformes de VOD.

L’ombre de Staline

Ce long métrage revient sur le parcours d’un jeune journaliste Gareth Jones qui après avoir interviewé Hitler débarque à Moscou pour interviewer Staline.



Filles de joie, Nous les chiens, The Demon Inside

La comédie intitulée « Filles de joie » de Frédéric Fonteyne et Anne Paullichevich, le film d’animation « Nous les chiens » de Sung-yoon Oh et Lee Choon-baek, prévu pour le 8 avril dernier, et le film d’horreur The Demon Inside d’Alba Films ont aussi attendu la date du 22 juin pour leurs sorties en salle.

Canion sin nombre

« Canion sin nombre », un long-métrage en noir et blan de Melina Leon qui avait été présenté à la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes en 2019 sera également au programme à partir de ce 22 juin.